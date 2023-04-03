https://crimea.ria.ru/20230403/podozrevaemuyu-v-ubiystve-voenkora-tatarskogo-obyavili-v-rozysk-1127940338.html

Подозреваемую в убийстве военкора Татарского объявили в розыск

Подозреваемую в убийстве военкора Татарского объявили в розыск - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Подозреваемую в убийстве военкора Татарского объявили в розыск

Правоохранители разыскивают Дарью Трепову, которую ряд СМИ связывают со взрывом в питерском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский и были ранены более 30... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T10:49

2023-04-03T10:49

2023-04-03T10:49

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

санкт-петербург

происшествия

россия

новости

владлен татарский (максим фомин)

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости Крым. Правоохранители разыскивают Дарью Трепову, которую ряд СМИ связывают со взрывом в питерском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский и были ранены более 30 человек, сообщает РИА Новости.В воскресенье вечером при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор и блогер Владлен Татарский. Ранены 32 человека, среди которых ребенок. По данным правоохранителей, взрывное устройство, сработавшее в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами, целью был военкор Татарский, проводивший в кафе творческий вечер. Устройство предположительно было спрятано в статуэтку, которую во время мероприятия подарили военкору. Ряд СМИ со ссылкой на очевидцев пишет о том, что статуэтку татарскому подарила Трепова. Организаторы мероприятия заявили, что предпринимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно. Правоохранители завели дело по статье об убийстве общеопасным способом. Читайте также на РИА Новости Крым:"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о ТатарскомВладлен Татарский: биографическая справкаПострадавший при взрыве глава Акимовки находится в тяжелом состоянии

https://crimea.ria.ru/20230402/vzryvchatka-v-statuetke-i-16-postradavshikh-podrobnosti-vzryva-v-peterburge-1127936579.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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