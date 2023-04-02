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"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о Татарском - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о Татарском
"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о Татарском - РИА Новости Крым, 02.04.2023
"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о Татарском
Военкор Татарский был опасен, но шел до конца, поэтому вызывал ненависть киевского режима. Об этом заявила официальный представителя МИД России Мария Захарова. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T22:52
2023-04-02T22:52
мария захарова
татьяна москалькова
евгений балицкий
денис пушилин
владлен татарский (максим фомин)
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
взрыв
происшествия
мнения
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, – 2 апр, РИА Новости Крым. Военкор Татарский был опасен, но шел до конца, поэтому вызывал ненависть киевского режима. Об этом заявила официальный представителя МИД России Мария Захарова. В воскресенье вечером при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор и блогер Владлен Татарский. Пострадали 25 человек, в том числе ребенок. В кафе "Стрит-бар", где прогремел взрыв, проходил творческий вечер Татарского. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было спрятано в статуэтку, которую военкору подарили во время мероприятия. Возбуждено уголовное дело.Он был опасен для нихОна также подчеркнула , что российские журналисты постоянно испытывают угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые все чаще реализуются. "Все это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур, что уже невозможно не трактовать как соглашательство, если не соучастие"."Еще недавно Запад боролся с экстремизмом и терроризмом, шел единым фронтом по Парижу в защиту журналистов, в отношении которых совершались теракты. Сегодня отсутствие реакции в Белом доме, на Даунинг-стрит, в Елисейском дворце и так далее, учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорят сами за себя. Поразительна реакция в Киеве, где получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего", – сказано в комментарии официального представителя российского МИД.Патриот Донбасса и РоссииСоболезнования родным и близким Татарского также выразил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он отметил, что власти ДНР оформляли документы, чтобы представить Татарского к награде — медали "За освобождение Мариуполя". В свою очередь, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале следующее:Чудовищное преступлениеУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала взрыв в Санкт-Петербурге террористическим актом и чудовищным преступлением.Как пишут местные СМИ, жители Санкт-Петербурга несут цветы к месту гибели военкора Владлена Татарского. На Университетской набережной в Петербурге, где произошла трагедия, уже образовался стихийный мемориал.Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Родился 25 апреля 1982 в донецкой Макеевке. Практические ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации. Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" публикувались в различных патриотических пабликах, всел репортажи с места событий. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших в питерском кафе выросло до 25 человек - губернаторЖурналист из США попал в украинский "список смерти" из-за КрымаОбразец цинизма: сенатор оценил реакцию США на убийство Дугиной
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мария захарова, татьяна москалькова, евгений балицкий, денис пушилин, владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, взрыв, происшествия, мнения, россия
"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о Татарском

Захарова, Москалькова, Балицкий, Пушилин: в России вспоминают военкора Владлена Татарского

22:52 02.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге при взрыве погиб блогер В. Татарский
В Санкт-Петербурге при взрыве погиб блогер В. Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, – 2 апр, РИА Новости Крым. Военкор Татарский был опасен, но шел до конца, поэтому вызывал ненависть киевского режима. Об этом заявила официальный представителя МИД России Мария Захарова.
В воскресенье вечером при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор и блогер Владлен Татарский. Пострадали 25 человек, в том числе ребенок. В кафе "Стрит-бар", где прогремел взрыв, проходил творческий вечер Татарского. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было спрятано в статуэтку, которую военкору подарили во время мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

Он был опасен для них

"Именно благодаря российским военкорам мир видит правдивые и оперативные кадры и узнает информацию о происходящем на Украине. Это люди, стоящие на страже истины, над которой мировой мейнстрим уже надругался. Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. Он был опасен для них, но смело шёл до конца, выполняя свой долг", – заявила Захарова.
Она также подчеркнула , что российские журналисты постоянно испытывают угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые все чаще реализуются. "Все это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур, что уже невозможно не трактовать как соглашательство, если не соучастие".
"Еще недавно Запад боролся с экстремизмом и терроризмом, шел единым фронтом по Парижу в защиту журналистов, в отношении которых совершались теракты. Сегодня отсутствие реакции в Белом доме, на Даунинг-стрит, в Елисейском дворце и так далее, учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорят сами за себя. Поразительна реакция в Киеве, где получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего", – сказано в комментарии официального представителя российского МИД.

Патриот Донбасса и России

Соболезнования родным и близким Татарского также выразил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Погиб большой патриот Донбасса и России, военный корреспондент Максим Фомин, больше известный под псевдонимом Владлен Татарский. Убит подло. По-другому террористы не могут. Киевский режим – террористический режим. Подлежит уничтожению, по-другому - не остановить", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что власти ДНР оформляли документы, чтобы представить Татарского к награде — медали "За освобождение Мариуполя".
В свою очередь, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале следующее:
"Молодой талантливый парень погиб от рук нацистов, приняв последний бой в мирном Петербурге. Он родился в Макеевке, на донбасской земле, и с 2014 года находился в рядах ополчения. Не раз Владлен бывал в Запорожской области, рассказывая правду о нашей жизни. Его имя было известно каждому, его репортажей и публикаций ждали и верили. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким".

Чудовищное преступление

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала взрыв в Санкт-Петербурге террористическим актом и чудовищным преступлением.
"Это чудовищное преступление, целью которого было запугать наших граждан, не должно остаться безнаказанным. Надеюсь, что правоохранительные органы, призванные защищать главное право человека – право на жизнь, найдут нелюдей-террористов. Мои искренние соболезнования родным и друзьям Владилена и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - написала она в соцсетях.
Как пишут местные СМИ, жители Санкт-Петербурга несут цветы к месту гибели военкора Владлена Татарского. На Университетской набережной в Петербурге, где произошла трагедия, уже образовался стихийный мемориал.
Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Родился 25 апреля 1982 в донецкой Макеевке. Практические ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации. Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" публикувались в различных патриотических пабликах, всел репортажи с места событий. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".
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