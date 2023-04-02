https://crimea.ria.ru/20230402/byl-opasen-dlya-nikh-no-shel-do-kontsa--v-strane-skorbyat-o-tatarskom-1127937848.html

"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о Татарском

"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о Татарском - РИА Новости Крым, 02.04.2023

"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о Татарском

Военкор Татарский был опасен, но шел до конца, поэтому вызывал ненависть киевского режима. Об этом заявила официальный представителя МИД России Мария Захарова. РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T22:52

2023-04-02T22:52

2023-04-02T22:52

мария захарова

татьяна москалькова

евгений балицкий

денис пушилин

владлен татарский (максим фомин)

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СИМФЕРОПОЛЬ, – 2 апр, РИА Новости Крым. Военкор Татарский был опасен, но шел до конца, поэтому вызывал ненависть киевского режима. Об этом заявила официальный представителя МИД России Мария Захарова. В воскресенье вечером при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор и блогер Владлен Татарский. Пострадали 25 человек, в том числе ребенок. В кафе "Стрит-бар", где прогремел взрыв, проходил творческий вечер Татарского. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было спрятано в статуэтку, которую военкору подарили во время мероприятия. Возбуждено уголовное дело.Он был опасен для нихОна также подчеркнула , что российские журналисты постоянно испытывают угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые все чаще реализуются. "Все это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур, что уже невозможно не трактовать как соглашательство, если не соучастие"."Еще недавно Запад боролся с экстремизмом и терроризмом, шел единым фронтом по Парижу в защиту журналистов, в отношении которых совершались теракты. Сегодня отсутствие реакции в Белом доме, на Даунинг-стрит, в Елисейском дворце и так далее, учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорят сами за себя. Поразительна реакция в Киеве, где получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего", – сказано в комментарии официального представителя российского МИД.Патриот Донбасса и РоссииСоболезнования родным и близким Татарского также выразил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он отметил, что власти ДНР оформляли документы, чтобы представить Татарского к награде — медали "За освобождение Мариуполя". В свою очередь, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале следующее:Чудовищное преступлениеУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала взрыв в Санкт-Петербурге террористическим актом и чудовищным преступлением.Как пишут местные СМИ, жители Санкт-Петербурга несут цветы к месту гибели военкора Владлена Татарского. На Университетской набережной в Петербурге, где произошла трагедия, уже образовался стихийный мемориал.Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Родился 25 апреля 1982 в донецкой Макеевке. Практические ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации. Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" публикувались в различных патриотических пабликах, всел репортажи с места событий. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших в питерском кафе выросло до 25 человек - губернаторЖурналист из США попал в украинский "список смерти" из-за КрымаОбразец цинизма: сенатор оценил реакцию США на убийство Дугиной

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