https://crimea.ria.ru/20220823/obrazets-tsinizma-senator-otsenil-reaktsiyu-ssha-na-ubiystvo-duginoy-1124255933.html

Образец цинизма: сенатор оценил реакцию США на убийство Дугиной

Образец цинизма: сенатор оценил реакцию США на убийство Дугиной - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Образец цинизма: сенатор оценил реакцию США на убийство Дугиной

Реакция США на убийство Дарьи Дугиной - образец двуличия и цинизма, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T09:50

2022-08-23T09:50

2022-08-23T09:51

совет федерации

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Реакция США на убийство Дарьи Дугиной - образец двуличия и цинизма, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США "безоговорочно" осуждают убийства мирных граждан, где бы они не происходили."Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения ее украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием: дескать, осуждаем атаки на гражданских лиц, но не только в Москве, а (внимание!) в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске и Мариуполе (Донецка и Луганска, разумеется, нет - там же ВСУ работает), "Украина всё отрицает", а "россияне должны сделать определенные выводы" - написал в своем Telegram-канале сенатор.По его мнению, такие заявления не только обнажают циничность американских политиков, но и делают США соучастником преступления:Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.

https://crimea.ria.ru/20220822/putin-nagradil-daryu-duginu-ordenom-muzhestva-posmertno-1124254845.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации, сша