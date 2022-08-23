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Образец цинизма: сенатор оценил реакцию США на убийство Дугиной
Образец цинизма: сенатор оценил реакцию США на убийство Дугиной - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Образец цинизма: сенатор оценил реакцию США на убийство Дугиной
Реакция США на убийство Дарьи Дугиной - образец двуличия и цинизма, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T09:50
2022-08-23T09:50
2022-08-23T09:51
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сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Реакция США на убийство Дарьи Дугиной - образец двуличия и цинизма, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США "безоговорочно" осуждают убийства мирных граждан, где бы они не происходили."Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения ее украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием: дескать, осуждаем атаки на гражданских лиц, но не только в Москве, а (внимание!) в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске и Мариуполе (Донецка и Луганска, разумеется, нет - там же ВСУ работает), "Украина всё отрицает", а "россияне должны сделать определенные выводы" - написал в своем Telegram-канале сенатор.По его мнению, такие заявления не только обнажают циничность американских политиков, но и делают США соучастником преступления:Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.
https://crimea.ria.ru/20220822/putin-nagradil-daryu-duginu-ordenom-muzhestva-posmertno-1124254845.html
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совет федерации, сша
Образец цинизма: сенатор оценил реакцию США на убийство Дугиной
Сенатор Косачев: реакция США на убийство Дарьи Дугиной - образец цинизма
09:50 23.08.2022 (обновлено: 09:51 23.08.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым.
Реакция США на убийство Дарьи Дугиной - образец двуличия и цинизма, считает
вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США "безоговорочно" осуждают убийства мирных граждан, где бы они не происходили.
"Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения ее украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием: дескать, осуждаем атаки на гражданских лиц, но не только в Москве, а (внимание!) в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске и Мариуполе (Донецка и Луганска, разумеется, нет - там же ВСУ работает), "Украина всё отрицает", а "россияне должны сделать определенные выводы" - написал в своем Telegram-канале сенатор.
По его мнению, такие заявления не только обнажают циничность американских политиков, но и делают США соучастником преступления:
"Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма. По сути, такое заявление Госдепа - своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме. И потому США, прикрывающие убийц, неминуемо становятся их соучастниками. Чего уж тут ожидать от давно утратившей совесть и суверенитет Эстонии…".
Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.
В ФСБ сообщили
, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.