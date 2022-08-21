https://crimea.ria.ru/20220821/doch-filosofa-dugina-pogibla-pri-vzryve-avtomobilya-1124236049.html

Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля

Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля

В Подмосковье в результате подрыва автомобиля погибла журналист и политолог Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Возбуждено уголовное дело. РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T08:06

2022-08-21T08:06

2022-08-21T08:06

происшествия

российская федерация (россия, рф)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111096/46/1110964654_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_2d4208f487b67cb25465f2bd295c5a34.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Подмосковье в результате подрыва автомобиля погибла журналист и политолог Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Возбуждено уголовное дело. О гибели сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, к этому причастны "террористы украинского режима", а их целью был отец девушки.Уголовное дело возбуждено по факту подрыва автомобиля, сообщили в Следственном комитете.По данным ведомства, 20 августа около 21.00 в районе поселка Большие Вяземы в автомобиле Toyota Land Cruiser, предположительно, сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся."Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена – это журналист и политолог Дарья Дугина", - говорится в сообщении.В настоящее время место происшествия осматривают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая.

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российская федерация (россия, рф), ск рф (следственный комитет российской федерации)