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Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля
Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля
В Подмосковье в результате подрыва автомобиля погибла журналист и политолог Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Возбуждено уголовное дело. РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T08:06
2022-08-21T08:06
происшествия
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Подмосковье в результате подрыва автомобиля погибла журналист и политолог Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Возбуждено уголовное дело. О гибели сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, к этому причастны "террористы украинского режима", а их целью был отец девушки.Уголовное дело возбуждено по факту подрыва автомобиля, сообщили в Следственном комитете.По данным ведомства, 20 августа около 21.00 в районе поселка Большие Вяземы в автомобиле Toyota Land Cruiser, предположительно, сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся."Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена – это журналист и политолог Дарья Дугина", - говорится в сообщении.В настоящее время место происшествия осматривают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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96
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60
происшествия, российская федерация (россия, рф), ск рф (следственный комитет российской федерации)
Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля

Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля, возбуждено уголовное дело

08:06 21.08.2022
 
© Фото: Следственный комитет РФАвтомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото: Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Подмосковье в результате подрыва автомобиля погибла журналист и политолог Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Возбуждено уголовное дело.
О гибели сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, к этому причастны "террористы украинского режима", а их целью был отец девушки.
Уголовное дело возбуждено по факту подрыва автомобиля, сообщили в Следственном комитете.
По данным ведомства, 20 августа около 21.00 в районе поселка Большие Вяземы в автомобиле Toyota Land Cruiser, предположительно, сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся.
"Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена – это журналист и политолог Дарья Дугина", - говорится в сообщении.
В настоящее время место происшествия осматривают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая.
 
ПроисшествияРоссийская Федерация (Россия, РФ)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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