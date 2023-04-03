https://crimea.ria.ru/20230403/postradavshiy-pri-vzryve-glava-akimovki-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1127939706.html
Пострадавший при взрыве глава Акимовки находится в тяжелом состоянии
Пострадавший при взрыве глава Акимовки находится в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Пострадавший при взрыве глава Акимовки находится в тяжелом состоянии
При взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T10:12
2023-04-03T10:12
2023-04-03T11:45
мелитополь
происшествия
общество
запорожская область
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_c5e6d5e2ff926bc361de71bcec5efa82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. При взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.В понедельник на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе взорвался автомобиль.На месте происшествия работают экстренные службы, причины взрыва устанавливаются.Как сообщалось, накануне утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю со стороны Орехово. Шесть снарядов из семи отработала ПВО. Одна из ракет попала на территорию локомотивного депо, в результате чего поврежден оказался один их жилых домов и газовая труба.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – БалицкийВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеВ Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3337f0afa42c43051c0ede51d496d5a0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, происшествия, общество, запорожская область, новые регионы россии, новости
Пострадавший при взрыве глава Акимовки находится в тяжелом состоянии
Рогов: пострадавший при взрыве в Мелитополе глава Акимовки находится в тяжелом состоянии
10:12 03.04.2023 (обновлено: 11:45 03.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. При взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Пострадавший при взрыве автомобиля в центре Мелитополя Максим Зубарев находится в тяжелом состоянии. У него множественные ранения и повреждения, включая травмы ног, перелом таза и бедра", - написал он в своем Telegram-канале.
В понедельник на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе взорвался автомобиль
.
На месте происшествия работают экстренные службы, причины взрыва устанавливаются.
Как сообщалось, накануне утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю со стороны Орехово. Шесть снарядов из семи отработала ПВО. Одна из ракет попала на территорию локомотивного депо, в результате чего поврежден оказался один их жилых домов и газовая труба.
ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств.
Читайте также на РИА Новости Крым: