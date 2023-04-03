https://crimea.ria.ru/20230403/postradavshiy-pri-vzryve-glava-akimovki-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1127939706.html

Пострадавший при взрыве глава Акимовки находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при взрыве глава Акимовки находится в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Пострадавший при взрыве глава Акимовки находится в тяжелом состоянии

При взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T10:12

2023-04-03T10:12

2023-04-03T11:45

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. При взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.В понедельник на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе взорвался автомобиль.На месте происшествия работают экстренные службы, причины взрыва устанавливаются.Как сообщалось, накануне утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю со стороны Орехово. Шесть снарядов из семи отработала ПВО. Одна из ракет попала на территорию локомотивного депо, в результате чего поврежден оказался один их жилых домов и газовая труба.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – БалицкийВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеВ Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, происшествия, общество, запорожская область, новые регионы россии, новости