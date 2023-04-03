https://crimea.ria.ru/20230403/podozrevaemuyu-po-delu-o-vzryve-v-kafe-peterburga-daryu-trepovu-zaderzhali-1127941033.html

Подозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали

Подозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Подозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали

Подозреваемую в причастности ко взрыву в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T11:23

2023-04-03T11:23

2023-04-03T11:33

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

санкт-петербург

происшествия

владлен татарский (максим фомин)

новости

дарья трепова

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Подозреваемую в причастности ко взрыву в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.Мощный взрыв прогремел накануне в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Татарского. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было спрятано в статуэтку, которую военкору подарили во время мероприятия. Правоохранители объявили в розыск Дарью Трепову, которую ряд СМИ связывают со взрывом в питерском кафе. Возбуждено уголовное дело.По оперативным данным, в результате взрыва военкор Владлен Татарский погиб на месте происшествия, пострадали более 30 человек. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, еще пять человек в удовлетворительном состоянии.Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Практические ежедневно он сообщал о событиях на фронтах спецоперации, вел репортажи с места событий. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о ТатарскомПри взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека - последние данные

санкт-петербург

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, владлен татарский (максим фомин), новости, дарья трепова, ск рф (следственный комитет российской федерации)