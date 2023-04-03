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Подозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Подозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали
Подозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Подозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали
Подозреваемую в причастности ко взрыву в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T11:23
2023-04-03T11:33
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
санкт-петербург
происшествия
владлен татарский (максим фомин)
новости
дарья трепова
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Подозреваемую в причастности ко взрыву в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.Мощный взрыв прогремел накануне в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Татарского. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было спрятано в статуэтку, которую военкору подарили во время мероприятия. Правоохранители объявили в розыск Дарью Трепову, которую ряд СМИ связывают со взрывом в питерском кафе. Возбуждено уголовное дело.По оперативным данным, в результате взрыва военкор Владлен Татарский погиб на месте происшествия, пострадали более 30 человек. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, еще пять человек в удовлетворительном состоянии.Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Практические ежедневно он сообщал о событиях на фронтах спецоперации, вел репортажи с места событий. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о ТатарскомПри взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека - последние данные
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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60
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, владлен татарский (максим фомин), новости, дарья трепова, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Подозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали

Следком: Дарья Трепова задержана по подозрению в причастности к взрыву в кафе Петербурга

11:23 03.04.2023 (обновлено: 11:33 03.04.2023)
 
© Соцсети Дарьи ТреповойДарья Трепова
Дарья Трепова
© Соцсети Дарьи Треповой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Подозреваемую в причастности ко взрыву в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Мощный взрыв прогремел накануне в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Татарского. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было спрятано в статуэтку, которую военкору подарили во время мероприятия. Правоохранители объявили в розыск Дарью Трепову, которую ряд СМИ связывают со взрывом в питерском кафе. Возбуждено уголовное дело.
По оперативным данным, в результате взрыва военкор Владлен Татарский погиб на месте происшествия, пострадали более 30 человек. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, еще пять человек в удовлетворительном состоянии.
Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Практические ежедневно он сообщал о событиях на фронтах спецоперации, вел репортажи с места событий. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".
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Взрыв в Санкт-Петербурге на Университетской набережнойСанкт-ПетербургПроисшествияВладлен Татарский (Максим Фомин)НовостиДарья ТреповаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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