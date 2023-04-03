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Дело о взрыве в кафе и убийстве Татарского переквалифицировали на теракт - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Дело о взрыве в кафе и убийстве Татарского переквалифицировали на теракт
Дело о взрыве в кафе и убийстве Татарского переквалифицировали на теракт - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Дело о взрыве в кафе и убийстве Татарского переквалифицировали на теракт
Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга на террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T17:53
2023-04-03T17:53
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
санкт-петербург
владлен татарский (максим фомин)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
убийство
теракт
россия
украина
дарья трепова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга на террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным следствия, 2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате этого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. По подозрению в совершении преступления в понедельник утром задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия."У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)*", - проинформировали в Следкоме.Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к совершению преступления - от исполнителей до заказчиков, заключили в СК.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентомЧитайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор ТатарскийУбийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбыПодозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали
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взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, владлен татарский (максим фомин), ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, теракт, россия, украина, дарья трепова
Дело о взрыве в кафе и убийстве Татарского переквалифицировали на теракт

СК переквалифицировал дело о взрыве в кафе Петербурга и убийстве Татарского на "теракт"

17:53 03.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге
Цветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга на террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в Telegram-канале СК.
По данным следствия, 2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате этого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. По подозрению в совершении преступления в понедельник утром задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия.
"У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)*", - проинформировали в Следкоме.
Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к совершению преступления - от исполнителей до заказчиков, заключили в СК.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
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Взрыв в Санкт-Петербурге на Университетской набережнойСанкт-ПетербургВладлен Татарский (Максим Фомин)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)УбийствоТерактРоссияУкраинаДарья Трепова
 
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