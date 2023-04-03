https://crimea.ria.ru/20230403/delo-o-vzryve-v-kafe-i-ubiystve-tatarskogo-perekvalifitsirovali-na-terakt-1127953296.html

Дело о взрыве в кафе и убийстве Татарского переквалифицировали на теракт

Дело о взрыве в кафе и убийстве Татарского переквалифицировали на теракт - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Дело о взрыве в кафе и убийстве Татарского переквалифицировали на теракт

Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга на террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T17:53

2023-04-03T17:53

2023-04-03T17:53

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

санкт-петербург

владлен татарский (максим фомин)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

убийство

теракт

россия

украина

дарья трепова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга на террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным следствия, 2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате этого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. По подозрению в совершении преступления в понедельник утром задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия."У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)*", - проинформировали в Следкоме.Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к совершению преступления - от исполнителей до заказчиков, заключили в СК.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентомЧитайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор ТатарскийУбийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбыПодозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали

санкт-петербург

россия

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, владлен татарский (максим фомин), ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, теракт, россия, украина, дарья трепова