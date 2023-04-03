Дело о взрыве в кафе и убийстве Татарского переквалифицировали на теракт
СК переквалифицировал дело о взрыве в кафе Петербурга и убийстве Татарского на "теракт"
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга на террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в Telegram-канале СК.
По данным следствия, 2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате этого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. По подозрению в совершении преступления в понедельник утром задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия.
"У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)*", - проинформировали в Следкоме.
Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к совершению преступления - от исполнителей до заказчиков, заключили в СК.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
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