https://crimea.ria.ru/20230416/rumyniya-predlozhila-ukraine-i-moldavii-pomosch-v-podgotovke-k-chlenstvu-v-es-1128210674.html

Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕС

Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕС - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕС

Румыния готова оказать Молдавии и Украине помощь в виде технической оценки выполнения условий для вступления в Евросоюз, заявил глава МИД страны Богдан Ауреску. РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T16:37

2023-04-16T16:37

2023-04-16T16:37

европейский союз

молдавия

румыния

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Румыния готова оказать Молдавии и Украине помощь в виде технической оценки выполнения условий для вступления в Евросоюз, заявил глава МИД страны Богдан Ауреску. По его словам, обе страны заслуживают того, чтобы идти дальше по европейскому пути. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Молдавия получила девять таких условий. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://crimea.ria.ru/20230406/olland-priznal-evrosoyuz-uchastnikom-konflikta-na-ukraine-1128019039.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, молдавия, румыния, украина, политика, в мире, новости