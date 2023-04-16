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Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕС
Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕС - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕС
Румыния готова оказать Молдавии и Украине помощь в виде технической оценки выполнения условий для вступления в Евросоюз, заявил глава МИД страны Богдан Ауреску. РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T16:37
2023-04-16T16:37
2023-04-16T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Румыния готова оказать Молдавии и Украине помощь в виде технической оценки выполнения условий для вступления в Евросоюз, заявил глава МИД страны Богдан Ауреску. По его словам, обе страны заслуживают того, чтобы идти дальше по европейскому пути. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Молдавия получила девять таких условий. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://crimea.ria.ru/20230406/olland-priznal-evrosoyuz-uchastnikom-konflikta-na-ukraine-1128019039.html
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европейский союз, молдавия, румыния, украина, политика, в мире, новости
Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕС
Румыния предложила Украине и Молдавии услуги в экспертизе для подготовки к членству в ЕС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Румыния готова оказать Молдавии и Украине помощь в виде технической оценки выполнения условий для вступления в Евросоюз, заявил глава МИД страны Богдан Ауреску.
"Румыния будет и впредь поддерживать Украину и Молдавию, в том числе посредством технической экспертизы, для выполнения рекомендаций, которые были поставлены ЕК относительно начала переговорного процесса о присоединении к ЕС. Осенью этого года будет оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого можно будет перейти, если будут соблюдены все условия и рекомендации, к следующему шагу — открытию переговоров о присоединении", - заявил Ауреску в эфире телеканала Digi 24.
По его словам, обе страны заслуживают того, чтобы идти дальше по европейскому пути.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Молдавия получила девять таких условий.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.