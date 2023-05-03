https://crimea.ria.ru/20230503/zakharova-krym-v-glazakh-kieva--poligon-dlya-realizatsii-bolnykh-zhelaniy--1128503070.html

Захарова: Крым в глазах Киева – полигон для реализации больных желаний

Захарова: Крым в глазах Киева – полигон для реализации больных желаний - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Захарова: Крым в глазах Киева – полигон для реализации больных желаний

Атака украинских беспилотников на топливный терминал в Севастополе является подтверждением того, что для киевского режима Крым представляется безлюдным регионом РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T12:01

2023-05-03T12:01

2023-05-03T12:01

мария захарова

крым

безопасность республики крым и севастополя

пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя

севастополь

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на топливный терминал в Севастополе является подтверждением того, что для киевского режима Крым представляется безлюдным регионом и "полигоном для реализации уродливых причуд". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что "крымчане в свое время сбежали от киевского режима, потому что понимали, куда это все приведет и кто теперь заправляет на Банковой".Теперь же в офисе президента Украины не скрывают своего желания "стереть с лица земли все то, что им не подчиняется и не входит в их картину мира", добавила представитель МИД России.Утром 29 апреля в районе Казачьей бухты на нефтебазе в Севастополе загорелся резервуар с топливом.Очевидцы произошедшего сообщали, что в районе 4 часов утра раздался взрыв, и "пламя было огромным". Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что удар по объекту был нанесен беспилотниками.Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев выразил мнение, что эта атака должна получить соответствующую оценку и иметь реальные последствия для киевского режима.Подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов, в свою очередь, отметил, что защититься от беспилотников, атакующих регионы России, поможет комплексный подход к обороне с использованием визуальных постов и альтернативных средств обнаружения БПЛА, использующих акустические или тепловые данные.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство КрымаКогда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на УкраинеАксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти Крыма

https://crimea.ria.ru/20230503/zaderzhannyy-za-podgotovku-teraktov-v-krymu-rasskazal-o-svoey-verbovke-1128501290.html

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