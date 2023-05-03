Захарова: Крым в глазах Киева – полигон для реализации больных желаний
Захарова об атаке на Севастополь: для Киева Крым – полигон по реализации больных желаний
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на топливный терминал в Севастополе является подтверждением того, что для киевского режима Крым представляется безлюдным регионом и "полигоном для реализации уродливых причуд". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов фактически подтвердил причастность киевского режима к преступлению и заявил, что удары по Крыму будут продолжаться… Как будто Крым – это какой-то безлюдный объект, незаселенная людьми местность, просто полигон для реализации больных желаний и уродливых причуд киевского режима. Нет, там живут люди, там гражданское население, там дети ходят в школы, люди работают", - сказала дипломат на брифинге в среду.
Захарова отметила, что "крымчане в свое время сбежали от киевского режима, потому что понимали, куда это все приведет и кто теперь заправляет на Банковой".
Теперь же в офисе президента Украины не скрывают своего желания "стереть с лица земли все то, что им не подчиняется и не входит в их картину мира", добавила представитель МИД России.
Утром 29 апреля в районе Казачьей бухты на нефтебазе в Севастополе загорелся резервуар с топливом.
Очевидцы произошедшего сообщали, что в районе 4 часов утра раздался взрыв, и "пламя было огромным". Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что удар по объекту был нанесен беспилотниками.
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев выразил мнение, что эта атака должна получить соответствующую оценку и иметь реальные последствия для киевского режима.
Подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов, в свою очередь, отметил, что защититься от беспилотников, атакующих регионы России, поможет комплексный подход к обороне с использованием визуальных постов и альтернативных средств обнаружения БПЛА, использующих акустические или тепловые данные.
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