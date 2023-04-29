https://crimea.ria.ru/20230429/skolko-bespilotnikov-atakovali-neftebazu-v-sevastopole-1128438146.html

Сколько беспилотников атаковали нефтебазу в Севастополе

Сколько беспилотников атаковали нефтебазу в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Сколько беспилотников атаковали нефтебазу в Севастополе

Нефтебазу в Севастополе смог атаковать только один беспилотник, уточнил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T15:01

2023-04-29T15:01

2023-04-29T15:15

михаил развожаев

беспилотник (дрон)

севастополь

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Нефтебазу в Севастополе смог атаковать только один беспилотник, уточнил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, второй беспилотник был поражен бойцами постов наружного наблюдения Черноморского флота при помощи стрелкового оружия."Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом", – добавил глава города.Утром 29 апреля на нефтебазе в Севастополе в районе Казачьей бухты начался пожар на резервуаре с топливом. Очевидцы сообщали, что в районе четырех часов раздался взрыв, и "пламя было огромным". Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что удар по объекту был нанесен беспилотниками. Около 11 часов стало известно, что на месте ЧП сгорели четыре цистерны, остальные были отрезаны от огня силами МЧС. На место происшествия прибыли 18 пожарных расчетов, 150 человек и около 50-ти единиц техники, а также пожарный поезд. Пожару присвоен наивысший ранг, развернут оперативный штаб.Около часа дня Развожаев проинформировал, что открытое горение на площади 1000 кв. метров ликвидировано. Власти сообщили, что жертв среди людей нет и эвакуировать жителей близлежащих жилых районов не будут. По словам главы города, ориентировочно пожар полностью смогут потушить около шести часов вечера.Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступила за "нейтрализацию Одессы как военной базы Украины".Утром 29 апреля в районе Казачьей бухты на нефтебазе в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Очевидцы произошедшего сообщали, что в районе 4 часов раздался взрыв, и "пламя было огромным".Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте СевастополяБезопасность Крыма зависит от выборов в Турции – мнениеЧисло погибших при массированном ударе ВСУ по Донецку выросло до 9

https://crimea.ria.ru/20230429/kak-tushat-pozhar-na-neftebaze-v-sevastopole---video-1128436844.html

https://crimea.ria.ru/20230429/pozhar-posle-ataki-dronov-v-sevastopole---video-1128435836.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, беспилотник (дрон), севастополь, пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя, происшествия, правительство севастополя, крым, безопасность республики крым и севастополя