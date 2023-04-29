Рейтинг@Mail.ru
Сколько беспилотников атаковали нефтебазу в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230429/skolko-bespilotnikov-atakovali-neftebazu-v-sevastopole-1128438146.html
Сколько беспилотников атаковали нефтебазу в Севастополе
Сколько беспилотников атаковали нефтебазу в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Сколько беспилотников атаковали нефтебазу в Севастополе
Нефтебазу в Севастополе смог атаковать только один беспилотник, уточнил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T15:01
2023-04-29T15:15
михаил развожаев
беспилотник (дрон)
севастополь
пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя
происшествия
правительство севастополя
крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127547206_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_e246c8b0c969a8123ac55ee69ddf73ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Нефтебазу в Севастополе смог атаковать только один беспилотник, уточнил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, второй беспилотник был поражен бойцами постов наружного наблюдения Черноморского флота при помощи стрелкового оружия."Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом", – добавил глава города.Утром 29 апреля на нефтебазе в Севастополе в районе Казачьей бухты начался пожар на резервуаре с топливом. Очевидцы сообщали, что в районе четырех часов раздался взрыв, и "пламя было огромным". Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что удар по объекту был нанесен беспилотниками. Около 11 часов стало известно, что на месте ЧП сгорели четыре цистерны, остальные были отрезаны от огня силами МЧС. На место происшествия прибыли 18 пожарных расчетов, 150 человек и около 50-ти единиц техники, а также пожарный поезд. Пожару присвоен наивысший ранг, развернут оперативный штаб.Около часа дня Развожаев проинформировал, что открытое горение на площади 1000 кв. метров ликвидировано. Власти сообщили, что жертв среди людей нет и эвакуировать жителей близлежащих жилых районов не будут. По словам главы города, ориентировочно пожар полностью смогут потушить около шести часов вечера.Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступила за "нейтрализацию Одессы как военной базы Украины".Утром 29 апреля в районе Казачьей бухты на нефтебазе в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Очевидцы произошедшего сообщали, что в районе 4 часов раздался взрыв, и "пламя было огромным".Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте СевастополяБезопасность Крыма зависит от выборов в Турции – мнениеЧисло погибших при массированном ударе ВСУ по Донецку выросло до 9
https://crimea.ria.ru/20230429/kak-tushat-pozhar-na-neftebaze-v-sevastopole---video-1128436844.html
https://crimea.ria.ru/20230429/pozhar-posle-ataki-dronov-v-sevastopole---video-1128435836.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127547206_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d54f7ed9d2dd1f971cf2882472c902ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, беспилотник (дрон), севастополь, пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя, происшествия, правительство севастополя, крым, безопасность республики крым и севастополя
Сколько беспилотников атаковали нефтебазу в Севастополе

Губернатор Развожаев: до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник.

15:01 29.04.2023 (обновлено: 15:15 29.04.2023)
 
© LUDOVIC MARIN / AFPБеспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
© LUDOVIC MARIN / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Нефтебазу в Севастополе смог атаковать только один беспилотник, уточнил губернатор города Михаил Развожаев.
"Уточненная информация по сегодняшней атаке на Севастополь: После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его информации, второй беспилотник был поражен бойцами постов наружного наблюдения Черноморского флота при помощи стрелкового оружия.
"Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом", – добавил глава города.
Утром 29 апреля на нефтебазе в Севастополе в районе Казачьей бухты начался пожар на резервуаре с топливом. Очевидцы сообщали, что в районе четырех часов раздался взрыв, и "пламя было огромным". Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что удар по объекту был нанесен беспилотниками. Около 11 часов стало известно, что на месте ЧП сгорели четыре цистерны, остальные были отрезаны от огня силами МЧС. На место происшествия прибыли 18 пожарных расчетов, 150 человек и около 50-ти единиц техники, а также пожарный поезд. Пожару присвоен наивысший ранг, развернут оперативный штаб.
Тушение пожара на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотников - видео
13:48
Как тушат пожар на нефтебазе в Севастополе - видео
Около часа дня Развожаев проинформировал, что открытое горение на площади 1000 кв. метров ликвидировано. Власти сообщили, что жертв среди людей нет и эвакуировать жителей близлежащих жилых районов не будут. По словам главы города, ориентировочно пожар полностью смогут потушить около шести часов вечера.
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступила за "нейтрализацию Одессы как военной базы Украины".
Утром 29 апреля в районе Казачьей бухты на нефтебазе в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Очевидцы произошедшего сообщали, что в районе 4 часов раздался взрыв, и "пламя было огромным".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя
Безопасность Крыма зависит от выборов в Турции – мнение
Число погибших при массированном ударе ВСУ по Донецку выросло до 9
Пожар после атаки дронов в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
12:35
Пожар после атаки дронов в Севастополе - видео
 
Михаил РазвожаевБеспилотник (дрон)СевастопольПожар на нефтебазе в Казачьей бухте СевастополяПроисшествияПравительство СевастополяКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:19Украинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны
15:01Сколько беспилотников атаковали нефтебазу в Севастополе
14:53Мощный удар нанесен по командному штабу группировки войск ВСУ "Херсон"
14:40ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – власти
14:08Умер актер и телеведущий Сергей Колесников
14:03Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
13:48Как тушат пожар на нефтебазе в Севастополе - видео 0:19
13:14Семь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую область
13:02Медведев жестко ответил на заявления Зеленского о "возвращении Крыма"
12:24Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часу
12:09В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве
11:59Над Крымом сбили два беспилотника - Аксенов
11:20В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь
10:58Работа Керченской паромной переправы: данные на 29 апреля
10:37Четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА
10:18Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма
09:51Безопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнение
09:38Взрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе
09:02Как пожар повлияет на ситуацию с топливом в Севастополе - Развожаев
08:14В Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазе
Лента новостейМолния