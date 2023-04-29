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Есть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – эксперт

Есть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – эксперт - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Есть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – эксперт

Защититься от беспилотников, атакующих регионы России, поможет комплексный подход к обороне с использованием визуальных постов и альтернативных средств... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T19:45

2023-04-29T19:45

2023-04-29T19:45

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Защититься от беспилотников, атакующих регионы России, поможет комплексный подход к обороне с использованием визуальных постов и альтернативных средств обнаружения БПЛА, использующих акустические или тепловые данные. Но есть лишь один путь остановить все – выполнить заявленные задачи специальной военной операции и отодвинуть линию соприкосновения на достаточное удаление на запад, если придется, то и к Польше. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказал подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов.Главные цели для достижения безопасности Крыма и всей РоссииКрупный пожар на нефтебазе в Севастополе произошел после удара БПЛА рано утром 29 апреля. Это лишний раз подтверждает цель Киева не только посеять панику среди мирного населения, но и прощупать оборону в Крыму и Севастополе.Все о пожаре в Севастополе после атаки дронов читайте по ссылке >>"Если мы говорим, что этот объект не использовался для обеспечения военных топливом, то, думаю, апробировалась тактика движения роем, исследовался коридор для прохода беспилотников, изучались возможности ПВО. При успехе этих действий достигается достаточно серьезный информационный резонанс, наносится хоть и не критический, но урон инфраструктуре, при этом последовательно и настойчиво прощупывается оборона", – сказал Кашканов.Происходящее свидетельствует о подготовке ВСУ к наступлению на данном направлении, добавил он. И подчеркнул, что речь идет именно о наступлении, а не контрнаступлении, как это подает Киев.Добиться же безопасности в полной мере, по мнению Кашканова, можно только одним путем: сдвигом линии фронта. Если потребуется, то и до Польши."На мой взгляд, пока мы не отодвинем линию фронта, ничего не поменяется. Противник будет только усиливать атаки. Надо двигаться и меньше говорить. Если придется, да, идти до границ Польши – к этому нас принуждает сама Украина, власти которой не хотят внимать голосу разума. И тут, наряду с иными аспектами, существует важный момент: необходимо разработать концепцию взаимопонимания с населением тех территорий, куда мы, возможно, придем в результате СВО. Адаптировать его, что вполне реально со временем. Для этого нужно показать очень серьезные преимущества того, что они могут быть с Россией, если изъявят на это свое желание", – уверен Кашканов.Дополнительные меры безопасности в регионахОн подчеркнул, что на то время, пока российские войска будут обеспечивать выполнение поставленных задач в зоне СВО, спецслужбам в регионах следует искать комплексный подход к обеспечению безопасности и обороны."Куполом, по сути дела, надо закрывать все. Четко взвесить, насколько имеющаяся на вооружении техника способна своевременно определять такие цели как малые БПЛА, и давать команду на уничтожение, а где есть слабые зоны. На период специальной военной операции, которая не будет длиться вечно, возможно предусмотреть визуальные посты и альтернативные способы выявления таких целей. Например, по их характерному шуму или инфракрасному излучению – с использованием тепловизоров. То есть надо менять подход. Он должен быть комплексным, комбинированным. И делать это надо быстро", – заявил эксперт. Кашканов отметил, что не только в России, но и в мире на сегодняшний день не существует техники, которая была бы способна с высокой долей вероятности определять такие низколетящие объекты, идентифицировать их и давать команду на поражение. Именно поэтому на данном этапе в помощь технике на критических направлениях должны быть специально обученные люди – "смотрящие". Он также высказал мнение, что с зерновой сделкой России "пора заканчивать".Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал расторгнуть зерновую сделку, поскольку украинские власти в очередной раз нарушили договоренности, использовав гумкоридор в Черном море для атак на Крым. А специалист Сергей Вологин высказал мнение о том, что Севастополю необходима помощь других регионов России в части обеспечения подразделениями огневых точек для ближнего боя, чтобы противостоять атакам беспилотников прежде всего на стратегических объектах, включая гражданские. Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсии в Крыму: эксперт оценил шансы КиеваСемь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую областьВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – власти Над Крымом сбили два беспилотника – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

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