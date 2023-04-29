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ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – власти - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – власти
ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – власти - РИА Новости Крым, 29.04.2023
ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – власти
Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, людей призвали не покидать укрытий. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T14:40
2023-04-29T14:40
новая каховка
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
общество
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, людей призвали не покидать укрытий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Из-за обстрела город и прилегающие населенные пункты остались без электроснабжения."Как сообщили в экстренных службах Новой Каховки, в результате массированного обстрела Новой Каховки боевиками ВСУ повреждены оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. В результате населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения", - уточнили в горадминистрации.Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов, пообещали власти.Как сообщалось, 27 апреля после очередной украинской атаки Новая Каховка оказалась полностью обеспечена. Было повреждено оборудование подстанции в мирных районах города. Тогда ремонтные работы удалось завершить к утру следующего дня.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточенПогибла женщина, разрушен весь город: последствия удара по Новой КаховкеГлава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"
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РИА Новости Крым
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новая каховка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости, новые регионы россии
ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – власти

Новая Каховка в Херсонской области обесточена из-за массированного обстрела ВСУ - власти

14:40 29.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, людей призвали не покидать укрытий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ. Просим всех находиться в укрытиях и сохранить свои жизни и здоровье", - говорится в Telegram-канале администрации.
Из-за обстрела город и прилегающие населенные пункты остались без электроснабжения.
"Как сообщили в экстренных службах Новой Каховки, в результате массированного обстрела Новой Каховки боевиками ВСУ повреждены оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. В результате населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения", - уточнили в горадминистрации.
Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов, пообещали власти.
Как сообщалось, 27 апреля после очередной украинской атаки Новая Каховка оказалась полностью обеспечена. Было повреждено оборудование подстанции в мирных районах города. Тогда ремонтные работы удалось завершить к утру следующего дня.
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