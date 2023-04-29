https://crimea.ria.ru/20230429/vsu-vedut-zhestochayshiy-artilleriyskiy-obstrel-novoy-kakhovki--vlasti-1128437635.html

ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – власти

ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – власти - РИА Новости Крым, 29.04.2023

ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – власти

Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, людей призвали не покидать укрытий. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T14:40

2023-04-29T14:40

2023-04-29T14:40

новая каховка

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, людей призвали не покидать укрытий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Из-за обстрела город и прилегающие населенные пункты остались без электроснабжения."Как сообщили в экстренных службах Новой Каховки, в результате массированного обстрела Новой Каховки боевиками ВСУ повреждены оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. В результате населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения", - уточнили в горадминистрации.Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов, пообещали власти.Как сообщалось, 27 апреля после очередной украинской атаки Новая Каховка оказалась полностью обеспечена. Было повреждено оборудование подстанции в мирных районах города. Тогда ремонтные работы удалось завершить к утру следующего дня.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточенПогибла женщина, разрушен весь город: последствия удара по Новой КаховкеГлава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"

https://crimea.ria.ru/20230429/sem-priletov-vsu-obstrelyali-kurskuyu-oblast-1128436450.html

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости, новые регионы россии