https://crimea.ria.ru/20230429/udar-bpla-po-neftebaze-v-sevastopole-kak-usilit-bezopasnost--mnenie-1128438854.html

Удар беспилотников по нефтебазе в Севастополе: как усилить безопасность

Удар беспилотников по нефтебазе в Севастополе: как усилить безопасность - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Удар беспилотников по нефтебазе в Севастополе: как усилить безопасность

Серьезной поддержкой ПВО для ликвидации вражеских беспилотников в Севастополе, как уже показали предыдущие атаки, являются оборудованные позиции стрелков и... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T15:43

2023-04-29T15:43

2023-04-29T16:11

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безопасность республики крым и севастополя

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севастополь

пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя

беспилотник (дрон)

всу (вооруженные силы украины)

мнения

сергей вологин

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Серьезной поддержкой ПВО для ликвидации вражеских беспилотников в Севастополе, как уже показали предыдущие атаки, являются оборудованные позиции стрелков и артиллерии малой дальности для ближнего боя, способные уничтожить низколетящие цели. Их количество, а значит и численность подразделений, необходимо увеличивать, привлекая специалистов из других регионов России, где "все спокойно". Такое мнение РИА Новости Крым высказал капитан запаса, экс-начальник летающей лаборатории морской авиации Балтийского флота, спасатель Сергей Вологин, комментируя очередную атаку БПЛА на город-базу Черноморского флота. По словам Вологина, низколетящие цели трудно обнаружить, а уничтожить их, не допустив проникновения вглубь региона, помогают дополнительно оборудованные огневые точки. Их число в районе стратегических объектов в Севастополе и Крыму, в том числе гражданских, в нынешних условиях необходимо увеличивать, что потребует большей численности специалистов.Напомним, в марте масштабную атаку БПЛА в Севастопольской бухте останавливали из стрелкового оружия. Одна из награжденных министром обороны военнослужащих рассказала, что аппаратура неприятельский объект не увидела, и два БПЛА из трех были уничтожены выстрелами. Откуда и как прилетают БПЛА в КрымСергей Вологин сомневается в том, что беспилотники летели 300 км от Одессы в Севастополь."Это какой должен быть аккумулятор, чтобы работать больше четырех часов, крутить мотор, преодолевая сопротивление воздуха и земли и двигаться на такое расстояние", – сказал он.Он считает, что вражеские БПЛА в Крым и Севастополь направляются местными диверсионными группами либо спущены с кораблей, шедших в зерновом коридоре.Ранее эксперт предположил, что беспилотниками, атакующими Севастополь, управляют офицеры НАТО. А капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев высказал мнение о том, что "май будет горячим" не только в зоне СВО, но и в приграничных к боевым действиям регионах, а также в Крыму и Севастополе, где следует быть готовыми к активности диверсионных групп и залетам вражеских беспилотников ближе к майским праздникам. Утром 29 апреля в районе Казачьей бухты на нефтебазе в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Очевидцы произошедшего сообщали, что в районе 4 часов раздался взрыв, и "пламя было огромным". Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что удар по объекту был нанесен беспилотниками. Около 11 часов стало известно, что на месте ЧП сгорели четыре цистерны, остальные были отрезаны от огня силами МЧС. На место происшествия прибыли 18 пожарных расчетов, 150 человек и около 50-ти единиц техники, а также пожарный поезд. Пожару присвоен наивысший ранг, развернут оперативный штаб.Около часа дня Развожаев проинформировал, что открытое горение на площади 1000 кв. метров ликвидировано. Власти сообщили, что жертв среди людей нет и эвакуировать жителей близлежащих жилых районов не будут. По словам главы города, ориентировочно пожар полностью смогут потушить около шести часов вечера.Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступила за "нейтрализацию Одессы как военной базы Украины".Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте СевастополяБезопасность Крыма зависит от выборов в Турции – мнение Число погибших при массированном ударе ВСУ по Донецку выросло до 9

https://crimea.ria.ru/20230429/pozhar-na-neftebaze-v-sevastopole-potushen---razvozhaev-1128438642.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь, пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя, беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), мнения, сергей вологин