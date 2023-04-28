https://crimea.ria.ru/20230428/atakoy-bespilotnikov-na-sevastopol-upravlyali-ofitsery-nato--mnenie-1128428901.html

Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение

Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение

Надводными дронами, которые 24 апреля атаковали Севастополь, управляли офицеры НАТО, заявил в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко. РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T21:51

2023-04-28T21:51

2023-04-28T21:31

севастополь

беспилотник (дрон)

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

мнения

александр хроленко

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Надводными дронами, которые 24 апреля атаковали Севастополь, управляли офицеры НАТО, заявил в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко.США проводят эксперименты в бассейне Черного моря, чтобы использовать полученный опыт на тихоокеанском театре военных действий против Китая, уверяет эксперт. По его словам, американцы сейчас очень активно производят и испытывают беспилотники разных образцов – подводные, надводные, весом до 140 тонн и т. д."На фоне этого очередная морская атака дронов на Севастополь выглядит как продолжение экспериментов США и НАТО", - считает Хроленко.Ночью ориентироваться по пути от Одессы до Севастополя морем, около 300 километров, достаточно сложно даже с экипажем на борту, говорит эксперт. Безэкипажное надводное судно движется со скоростью 70 километров в час, им управляли через спутник или какой-то летательный аппарат в нейтральных водах.Пентагон еще в апреле 2022 года сообщил об отправке на Украину экспериментальных надводных беспилотников ВМС США "для выполнения различных задач береговой обороны". Вероятно, именно такими задачами как раз и являются атаки на Крым и Севастополь, уверен эксперт.Напомним, 24 апреля два надводных беспилотника атаковали Севастополь и были уничтожены на внешнем рейде. В Минобороны заявили, что они были запущены из Одессы и для удара по Севастополю был снова использован зерновой коридор.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотникамиЧто означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политологВзрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах

https://crimea.ria.ru/20230424/otkuda-zapustili-bespilotniki-v-sevastopol--otvet-minoborony-1128340186.html

https://crimea.ria.ru/20230420/pochemu-bespilotniki-ssha-bolshe-ne-letayut-vozle-kryma--voennyy-ekspert-1128277798.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, происшествия, мнения, александр хроленко, нато, поставки западного оружия украине, американское оружие против крыма