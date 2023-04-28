Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение
Военный эксперт Хроленко: последняя атака дронов на Севастополь – это испытание оружия США
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Надводными дронами, которые 24 апреля атаковали Севастополь, управляли офицеры НАТО, заявил в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко.
"Это дроны производства НАТО, прямо скажем. Они не украинские. Подошли к Севастополю и пытались прорваться в бухту Стрелецкую. Во-первых, в большей степени это выглядит как пиар-акция, попытка дестабилизировать внутрироссийскую общественность. С другой стороны, это продолжаются испытания американской техники", - заявил эксперт.
США проводят эксперименты в бассейне Черного моря, чтобы использовать полученный опыт на тихоокеанском театре военных действий против Китая, уверяет эксперт. По его словам, американцы сейчас очень активно производят и испытывают беспилотники разных образцов – подводные, надводные, весом до 140 тонн и т. д.
24 апреля, 23:44Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны
"На фоне этого очередная морская атака дронов на Севастополь выглядит как продолжение экспериментов США и НАТО", - считает Хроленко.
Ночью ориентироваться по пути от Одессы до Севастополя морем, около 300 километров, достаточно сложно даже с экипажем на борту, говорит эксперт. Безэкипажное надводное судно движется со скоростью 70 километров в час, им управляли через спутник или какой-то летательный аппарат в нейтральных водах.
"Во всех случаях этот технологический уровень не говорит о том, что это были украинские операторы, - уверяет эксперт. - Вероятнее, это были американские или натовские офицеры. Подойти ночью к Стрелецкой бухте, а створ этой бухты 420 метров, в темноте попасть в этот створ, пройдя 300 километров ночью - это практически нереально для украинских специалистов, тут явно приложили руку специалисты НАТО".
Пентагон еще в апреле 2022 года сообщил об отправке на Украину экспериментальных надводных беспилотников ВМС США "для выполнения различных задач береговой обороны". Вероятно, именно такими задачами как раз и являются атаки на Крым и Севастополь, уверен эксперт.
Напомним, 24 апреля два надводных беспилотника атаковали Севастополь и были уничтожены на внешнем рейде. В Минобороны заявили, что они были запущены из Одессы и для удара по Севастополю был снова использован зерновой коридор.
Читайте также на РИА Новости Крым: