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Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение
Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение
Надводными дронами, которые 24 апреля атаковали Севастополь, управляли офицеры НАТО, заявил в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко. РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T21:51
2023-04-28T21:31
севастополь
беспилотник (дрон)
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
мнения
александр хроленко
нато
поставки западного оружия украине
американское оружие против крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Надводными дронами, которые 24 апреля атаковали Севастополь, управляли офицеры НАТО, заявил в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко.США проводят эксперименты в бассейне Черного моря, чтобы использовать полученный опыт на тихоокеанском театре военных действий против Китая, уверяет эксперт. По его словам, американцы сейчас очень активно производят и испытывают беспилотники разных образцов – подводные, надводные, весом до 140 тонн и т. д."На фоне этого очередная морская атака дронов на Севастополь выглядит как продолжение экспериментов США и НАТО", - считает Хроленко.Ночью ориентироваться по пути от Одессы до Севастополя морем, около 300 километров, достаточно сложно даже с экипажем на борту, говорит эксперт. Безэкипажное надводное судно движется со скоростью 70 километров в час, им управляли через спутник или какой-то летательный аппарат в нейтральных водах.Пентагон еще в апреле 2022 года сообщил об отправке на Украину экспериментальных надводных беспилотников ВМС США "для выполнения различных задач береговой обороны". Вероятно, именно такими задачами как раз и являются атаки на Крым и Севастополь, уверен эксперт.Напомним, 24 апреля два надводных беспилотника атаковали Севастополь и были уничтожены на внешнем рейде. В Минобороны заявили, что они были запущены из Одессы и для удара по Севастополю был снова использован зерновой коридор.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотникамиЧто означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политологВзрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах
https://crimea.ria.ru/20230424/otkuda-zapustili-bespilotniki-v-sevastopol--otvet-minoborony-1128340186.html
https://crimea.ria.ru/20230420/pochemu-bespilotniki-ssha-bolshe-ne-letayut-vozle-kryma--voennyy-ekspert-1128277798.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, происшествия, мнения, александр хроленко, нато, поставки западного оружия украине, американское оружие против крыма
Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение

Военный эксперт Хроленко: последняя атака дронов на Севастополь – это испытание оружия США

21:51 28.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВиды города Севастополя
Виды города Севастополя - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Надводными дронами, которые 24 апреля атаковали Севастополь, управляли офицеры НАТО, заявил в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко.
"Это дроны производства НАТО, прямо скажем. Они не украинские. Подошли к Севастополю и пытались прорваться в бухту Стрелецкую. Во-первых, в большей степени это выглядит как пиар-акция, попытка дестабилизировать внутрироссийскую общественность. С другой стороны, это продолжаются испытания американской техники", - заявил эксперт.
США проводят эксперименты в бассейне Черного моря, чтобы использовать полученный опыт на тихоокеанском театре военных действий против Китая, уверяет эксперт. По его словам, американцы сейчас очень активно производят и испытывают беспилотники разных образцов – подводные, надводные, весом до 140 тонн и т. д.
Вечерний Севастополь
24 апреля, 23:44
Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны
"На фоне этого очередная морская атака дронов на Севастополь выглядит как продолжение экспериментов США и НАТО", - считает Хроленко.
Ночью ориентироваться по пути от Одессы до Севастополя морем, около 300 километров, достаточно сложно даже с экипажем на борту, говорит эксперт. Безэкипажное надводное судно движется со скоростью 70 километров в час, им управляли через спутник или какой-то летательный аппарат в нейтральных водах.
"Во всех случаях этот технологический уровень не говорит о том, что это были украинские операторы, - уверяет эксперт. - Вероятнее, это были американские или натовские офицеры. Подойти ночью к Стрелецкой бухте, а створ этой бухты 420 метров, в темноте попасть в этот створ, пройдя 300 километров ночью - это практически нереально для украинских специалистов, тут явно приложили руку специалисты НАТО".
Пентагон еще в апреле 2022 года сообщил об отправке на Украину экспериментальных надводных беспилотников ВМС США "для выполнения различных задач береговой обороны". Вероятно, именно такими задачами как раз и являются атаки на Крым и Севастополь, уверен эксперт.
Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
20 апреля, 12:24Радио "Спутник в Крыму"
Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма – военный эксперт
Напомним, 24 апреля два надводных беспилотника атаковали Севастополь и были уничтожены на внешнем рейде. В Минобороны заявили, что они были запущены из Одессы и для удара по Севастополю был снова использован зерновой коридор.
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СевастопольБеспилотник (дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияМненияАлександр ХроленкоНАТОПоставки западного оружия УкраинеАмериканское оружие против Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
21:59Главные новости Крыма: 28 апреля
21:51Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение
21:42Смертельное ДТП в Черноморском: ВАЗ влетел в дерево и ЛЭП
21:39Главные события и заявления дня: 28 апреля
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20:24Прогноз неутешительный: погода в Крыму на выходные
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