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Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах
Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах
Стекла в четырех жилых домах Севастополя повреждены в результате взрывов беспилотников в ходе ночной атаки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T12:39
2023-04-24T12:39
2023-04-24T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Стекла в четырех жилых домах Севастополя повреждены в результате взрывов беспилотников в ходе ночной атаки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе в 3:30 утра силы Черноморского флота отбили атаку беспилотников на внешнем рейде. Один надводный дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам.Он поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Сейчас управляющие компании с оперативными службами проводят подомовой обход территории в Стрелецкой бухте. Остекление окон уже ведется, уточнил Развожаев.После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования. Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали СевастопольКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы РоссииНад Феодосией сбили украинскую ракету
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севастополь, беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, происшествия, крым, новости крыма, украина, россия, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах
Развожаев: от взрывов беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах
12:39 24.04.2023 (обновлено: 12:44 24.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Стекла в четырех жилых домах Севастополя повреждены в результате взрывов беспилотников в ходе ночной атаки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В Севастополе в 3:30 утра силы Черноморского флота отбили атаку беспилотников
на внешнем рейде. Один надводный дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам.
"От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стекла в четырех жилых домах. Люди не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.
Он поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Сейчас управляющие компании с оперативными службами проводят подомовой обход территории в Стрелецкой бухте. Остекление окон уже ведется, уточнил Развожаев.
"Важный момент - в Бухту Стрелецкую дрон не вошел. Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллелью устья реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда, то есть перед входом в бухту, где установлено заграждение. Это внешний рейд. Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено", - подчеркнул Развожаев.
После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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