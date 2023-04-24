https://crimea.ria.ru/20230424/vzryvami-bespilotnikov-v-sevastopole-vybilo-stekla-v-chetyrekh-domakh-1128327942.html

Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах

Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах

Стекла в четырех жилых домах Севастополя повреждены в результате взрывов беспилотников в ходе ночной атаки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T12:39

2023-04-24T12:39

2023-04-24T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Стекла в четырех жилых домах Севастополя повреждены в результате взрывов беспилотников в ходе ночной атаки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе в 3:30 утра силы Черноморского флота отбили атаку беспилотников на внешнем рейде. Один надводный дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам.Он поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Сейчас управляющие компании с оперативными службами проводят подомовой обход территории в Стрелецкой бухте. Остекление окон уже ведется, уточнил Развожаев.После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования. Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали СевастопольКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы РоссииНад Феодосией сбили украинскую ракету

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