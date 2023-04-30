https://crimea.ria.ru/20230430/kak-rossiya-dolzhna-otvetit-na-udar-po-neftebaze-v-sevastopole---mnenie-1128449409.html

Как Россия должна ответить на удар по нефтебазе в Севастополе - мнение

Как Россия должна ответить на удар по нефтебазе в Севастополе - мнение - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Как Россия должна ответить на удар по нефтебазе в Севастополе - мнение

Атака украинских беспилотников на топливный терминал в Севастополе должна получить соответствующую оценку и иметь реальные последствия для киевского режима... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T16:14

2023-04-30T16:14

2023-04-30T16:16

радио "спутник в крыму"

севастополь

пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

украина

беспилотник (дрон)

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на топливный терминал в Севастополе должна получить соответствующую оценку и иметь реальные последствия для киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Утром 29 апреля в районе Казачьей бухты на нефтебазе в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Очевидцы произошедшего сообщали, что в районе 4 часов утра раздался взрыв, и "пламя было огромным". Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что удар по объекту был нанесен беспилотниками.Комментируя инцидент, эксперт отметил, что последнюю атаку нельзя называть массированной, так как Севастополь переживал и более серьезные удары. Тем не менее, действия киевского режима не должны остаться безответными."Прежде всего хотел бы обратить внимание, что удар нанесен не по кораблю или наземному объекту Черноморского флота России, а по гражданскому объекту. Терминал этот сугубо гражданский и занимается вопросами, связанными с хранением и перевалкой нефтепродуктов на протяжении длительного времени", – сказал Горбачев.Политолог пояснил, что данный акцент необходим в свете возможного продления зерновой сделки 18 мая. В рамках которой Россия взяла на себя и выполняет определенные обязательства, в частности - не наносить ущерба украинским портам, соблюдать режим мореходства в транспортных коридорах от Одессы до Босфора и т.д.Он также поддержал мнение сенатора Ольги Ковитиди, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступил за "нейтрализацию Одессы как военной базы Украины".В свою очередь капитан запаса, экс-начальник летающей лаборатории морской авиации Балтийского флота, спасатель Сергей Вологин отметил, что серьезной поддержкой ПВО для ликвидации вражеских беспилотников в Севастополе являются оборудованные позиции стрелков и артиллерии малой дальности для ближнего боя, которые способны уничтожать низколетящие цели.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте СевастополяБезопасность Крыма зависит от выборов в Турции – мнениеНад Крымом сбили два беспилотника - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230429/est-lish-odin-put-ostanovit-ataki-kieva-na-rossiyu--ekspert--1128442496.html

https://crimea.ria.ru/20230429/udar-bpla-po-neftebaze-v-sevastopole-kak-usilit-bezopasnost--mnenie-1128438854.html

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севастополь, пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, беспилотник (дрон), мнения, одесса