Как Россия должна ответить на удар по нефтебазе в Севастополе - мнение
Удар по нефтебазе в Севастополе должен иметь реальные последствия для Киева – мнение
16:14 30.04.2023 (обновлено: 16:16 30.04.2023)
© Фото: пресс-служба губернатора Севастополя / Анна СадовниковаТушение пожара на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотников
© Фото: пресс-служба губернатора Севастополя / Анна Садовникова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на топливный терминал в Севастополе должна получить соответствующую оценку и иметь реальные последствия для киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
Утром 29 апреля в районе Казачьей бухты на нефтебазе в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Очевидцы произошедшего сообщали, что в районе 4 часов утра раздался взрыв, и "пламя было огромным". Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что удар по объекту был нанесен беспилотниками.
Комментируя инцидент, эксперт отметил, что последнюю атаку нельзя называть массированной, так как Севастополь переживал и более серьезные удары. Тем не менее, действия киевского режима не должны остаться безответными.
"Прежде всего хотел бы обратить внимание, что удар нанесен не по кораблю или наземному объекту Черноморского флота России, а по гражданскому объекту. Терминал этот сугубо гражданский и занимается вопросами, связанными с хранением и перевалкой нефтепродуктов на протяжении длительного времени", – сказал Горбачев.
Политолог пояснил, что данный акцент необходим в свете возможного продления зерновой сделки 18 мая. В рамках которой Россия взяла на себя и выполняет определенные обязательства, в частности - не наносить ущерба украинским портам, соблюдать режим мореходства в транспортных коридорах от Одессы до Босфора и т.д.
"В этой связи возникает вопрос: мы щадящими ударами уничтожаем центры управления противника, а всякого рода терминалы, которых в Одессе хоть отбавляй, обходим стороной. Но если киевский режим наносит удары по российским гражданским объектам, то вполне справедливо поставить вопрос как о соблюдении зерновой сделки, и параметров ее продления с 18 мая в целом, так и о нанесении ударов по подобного рода объектам на украинской территории", – сказал эксперт.
Он также поддержал мнение сенатора Ольги Ковитиди, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступил за "нейтрализацию Одессы как военной базы Украины".
В свою очередь капитан запаса, экс-начальник летающей лаборатории морской авиации Балтийского флота, спасатель Сергей Вологин отметил, что серьезной поддержкой ПВО для ликвидации вражеских беспилотников в Севастополе являются оборудованные позиции стрелков и артиллерии малой дальности для ближнего боя, которые способны уничтожать низколетящие цели.
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