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Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часу
Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часу
Тушение крупного пожара не нефтехранилище в Севастополе продолжается, к месту возгорания прибыл пожарный поезд. Тем временем специалисты Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T12:24
2023-04-29T12:51
пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Тушение крупного пожара не нефтехранилище в Севастополе продолжается, к месту возгорания прибыл пожарный поезд. Тем временем специалисты Роспотребнадзора проводят замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе - по предварительной оценке экспертов, превышений ПДК при такой ситуации быть не должно.ЧП в Севастополе 29 апреляВозгорание резервуаров с топливом произошло в субботу утром в микрорайоне Казачья Бухта. Около 4 утра очевидцы услышали взрыв, после чего в районе порта начался пожар. Пострадавших нет, на месте ЧП развернули оперативный штаб.По информации властей Севастополя, эвакуация жителей района, где произошел пожар, не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. На месте происшествия работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг.К этому часу возгорание резервуаров с топливом в Севастополе фактически локализовано, спасатели продолжают ликвидировать пожар.По данным экстренных служб, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.Нефтехранилище атаковали БПЛАПредварительные данные говорят о том, что пожар на резервуарах начался из-за попадания беспилотников.Он уточнил, что окончательное заключение смогут сделать правоохранители после проведения расследования.Ущерб от пожара в СевастополеЧетыре цистерны были повреждены в результате атаки беспилотников на нефтехранилище в Севастополе, остальные удалось отрезать от огня. Сейчас спасатели принимают меры для недопущения распространения пожара на них.Остальные цистерны нефтебазы охлаждают силами пожарных расчетов. Вероятности распространения огня на другие емкости с ГСМ нет, сказал губернатор.Развожаев также добавил, что Роспотребнадзор проводит замеры ПДК в ближайшем микрорайоне. Однако, по предварительным данным, превышения быть не должно.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливомВ Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазеВзрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе
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Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часу

Атака беспилотников на Севастополь и пожар на нефтебазе: все о ЧП к этому часу

12:24 29.04.2023 (обновлено: 12:51 29.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваПожар после атаки дронов в Севастополе
Пожар после атаки дронов в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Тушение крупного пожара не нефтехранилище в Севастополе продолжается, к месту возгорания прибыл пожарный поезд. Тем временем специалисты Роспотребнадзора проводят замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе - по предварительной оценке экспертов, превышений ПДК при такой ситуации быть не должно.

ЧП в Севастополе 29 апреля

Возгорание резервуаров с топливом произошло в субботу утром в микрорайоне Казачья Бухта. Около 4 утра очевидцы услышали взрыв, после чего в районе порта начался пожар. Пострадавших нет, на месте ЧП развернули оперативный штаб.
По информации властей Севастополя, эвакуация жителей района, где произошел пожар, не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. На месте происшествия работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг.
К этому часу возгорание резервуаров с топливом в Севастополе фактически локализовано, спасатели продолжают ликвидировать пожар.
"В настоящее время пожар фактически локализован, изначально эти емкости помещены в бетон о и шансов выйти за пределы периметра у пожара не было. Интенсивность горения высокая – горит солярка, - сообщил журналистам губернатор города Михаил Развожаев. - Пожар высокого уровня сложности. Ориентировочно расчетное время тушения – 18:00. Сейчас специалисты принимают решение, какими еще способами можно оградить огонь от доступа кислорода".
По данным экстренных служб, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.
Пожар после атаки дронов в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
12:35
Пожар после атаки дронов в Севастополе - видео

Нефтехранилище атаковали БПЛА

Предварительные данные говорят о том, что пожар на резервуарах начался из-за попадания беспилотников.
"По предварительной информации, ранним утром состоялась атака беспилотников, к сожалению, результативная, - рассказал Развожаев. - Из того, что видно, что в двух разных частях произошло возгорание, то беспилотных летательных аппаратов было два".
Он уточнил, что окончательное заключение смогут сделать правоохранители после проведения расследования.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
11:20
В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь

Ущерб от пожара в Севастополе

Четыре цистерны были повреждены в результате атаки беспилотников на нефтехранилище в Севастополе, остальные удалось отрезать от огня. Сейчас спасатели принимают меры для недопущения распространения пожара на них.
"Четыре цистерны, по которым в двух секторах были нанесены удары, в настоящее время практически уже догорели, и идет горение того, что разлито на бетонной емкости", - сообщил Развожаев.
Остальные цистерны нефтебазы охлаждают силами пожарных расчетов. Вероятности распространения огня на другие емкости с ГСМ нет, сказал губернатор.
Развожаев также добавил, что Роспотребнадзор проводит замеры ПДК в ближайшем микрорайоне. Однако, по предварительным данным, превышения быть не должно.
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