https://crimea.ria.ru/20230429/ataka-bespilotnikov-na-neftebazu-v-sevastopole-vse-o-chp-k-etomu-chasu-1128435330.html

Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часу

Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часу - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часу

Тушение крупного пожара не нефтехранилище в Севастополе продолжается, к месту возгорания прибыл пожарный поезд. Тем временем специалисты Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T12:24

2023-04-29T12:24

2023-04-29T12:51

пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя

севастополь

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Тушение крупного пожара не нефтехранилище в Севастополе продолжается, к месту возгорания прибыл пожарный поезд. Тем временем специалисты Роспотребнадзора проводят замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе - по предварительной оценке экспертов, превышений ПДК при такой ситуации быть не должно.ЧП в Севастополе 29 апреляВозгорание резервуаров с топливом произошло в субботу утром в микрорайоне Казачья Бухта. Около 4 утра очевидцы услышали взрыв, после чего в районе порта начался пожар. Пострадавших нет, на месте ЧП развернули оперативный штаб.По информации властей Севастополя, эвакуация жителей района, где произошел пожар, не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. На месте происшествия работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг.К этому часу возгорание резервуаров с топливом в Севастополе фактически локализовано, спасатели продолжают ликвидировать пожар.По данным экстренных служб, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.Нефтехранилище атаковали БПЛАПредварительные данные говорят о том, что пожар на резервуарах начался из-за попадания беспилотников.Он уточнил, что окончательное заключение смогут сделать правоохранители после проведения расследования.Ущерб от пожара в СевастополеЧетыре цистерны были повреждены в результате атаки беспилотников на нефтехранилище в Севастополе, остальные удалось отрезать от огня. Сейчас спасатели принимают меры для недопущения распространения пожара на них.Остальные цистерны нефтебазы охлаждают силами пожарных расчетов. Вероятности распространения огня на другие емкости с ГСМ нет, сказал губернатор.Развожаев также добавил, что Роспотребнадзор проводит замеры ПДК в ближайшем микрорайоне. Однако, по предварительным данным, превышения быть не должно.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливомВ Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазеВзрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230429/pozhar-posle-ataki-dronov-v-sevastopole---video-1128435836.html

https://crimea.ria.ru/20230429/v-krymu-trebuyut-zhestkogo-otveta-za-ataku-dronov-na-sevastopol-1128434573.html

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