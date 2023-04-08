https://crimea.ria.ru/20230408/stali-izvestny-posledstviya-padeniya-oblomkov-ukrainskoy-rakety-v-krymu-1128058471.html

Стали известны последствия падения обломков украинской ракеты в Крыму

Стали известны последствия падения обломков украинской ракеты в Крыму - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Стали известны последствия падения обломков украинской ракеты в Крыму

Система российской противовоздушной обороны успешно сбила над Крымом ракету, выпущенную со стороны Украины. Жертв и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T12:02

2023-04-08T12:02

2023-04-08T12:07

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Система российской противовоздушной обороны успешно сбила над Крымом ракету, выпущенную со стороны Украины. Жертв и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram.В субботу глава региона Сергей Аксенов сообщил, что над Феодосией была сбита украинская ракета. В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Ранее, 29 марта, над поселком Гвардейское в Крыму войска радио-электронной борьбы сбили беспилотный летательный аппарат. По данным Аксенова, дрон упал в поле, жертв и разрушений нет.Кроме того, 22 марта три морских дрона пытались проникнуть в Севастопольскую бухту. Люди и военные корабли не пострадали, повреждения получили несколько зданий. Однако зафиксированы повреждения зданий. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь.Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Сообщалось, что обломки сбитых дронов упали и повредили несколько домов и магазин. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет. В каждом дроне были взрывчатка и шрапнель. Как город жил в первые сутки после атаки мы рассказывали здесь.

https://crimea.ria.ru/20230408/v-feodosii-srabotala-pvo-1128058130.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, пво, олег крючков, новости крыма, феодосийской городской суд , общество