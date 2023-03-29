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Над Крымом сбит беспилотник

Над Крымом сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Над Крымом сбит беспилотник

В среду вечером в районе поселка Гвардейское в Крыму сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T18:19

2023-03-29T18:19

2023-03-29T18:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В среду вечером в районе поселка Гвардейское в Крыму сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По данным советника главы РК Олега Крючкова, дрон сбит войсками радио-электронной борьбы."Удар пытались нанести по координатам. Отработал РЭБ. Такая история была пару недель назад. Скорее всего "Стриж", - написал он.Как сообщил РИА Новости Крым глава администрации Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин, инцидент произошел вдали от жилых строений и объектов инфраструктуры. Разрушений на земле на данный момент не обнаружено.Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Ранее сообщалось, что обломки сбитых дронов упали и повредили несколько домов и магазин. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет. В каждом дроне были взрывчатка и шрапнель.Как живет город после атаки мы рассказывали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Крым: эксперты оценили версию Киева о подрыве "Калибров"Куда целили дроны в Джанкое и что поврежденоПолковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230322/ekspert-nazval-tseli-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-i-sevastopol-1127706815.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольский район, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости крыма, общество