https://crimea.ria.ru/20230322/vlasti-kryma-utochnili-uscherb-ot-ataki-ukrainskikh-bespilotnikov-v-dzhankoe--1127700773.html

Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в Джанкое

Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в Джанкое - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в Джанкое

Четыре жилых дома и еще три здания пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников, сбитых в понедельник в Джанкое. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T14:26

2023-03-22T14:26

2023-03-22T14:26

атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года

джанкой

сергей аксенов

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безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (дрон)

украина

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Четыре жилых дома и еще три здания пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников, сбитых в понедельник в Джанкое. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики заверил, что нанесенные повреждения незначительны и будут устранены в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле органов власти и ответственных служб.Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Ранее сообщалось, что обломки сбитых дронов упали и повредили несколько домов и магазин. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет. В каждом дроне были взрывчатка и шрапнель.Военные эксперты Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что атака украинских беспилотников на гражданские объекты в Джанкое является террором. Александр Хроленко в свою очередь уверен, что произошедшее – доказательство того, что ВСУ находятся в стадии деградации и паники, а Киев близок к краху.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Крым: эксперты оценили версию Киева о подрыве "Калибров" Куда целили дроны в Джанкое и что поврежденоВ Джанкое введен режим ЧС – власти

https://crimea.ria.ru/20230321/u-nas-vse-normalno-kak-zhivet-krymskiy-dzhankoy-posle-ataki-dronov-1127682967.html

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атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года, джанкой, сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (дрон), украина, новости крыма