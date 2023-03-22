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Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в Джанкое - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в Джанкое
Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в Джанкое - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в Джанкое
Четыре жилых дома и еще три здания пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников, сбитых в понедельник в Джанкое. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T14:26
2023-03-22T14:26
атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года
джанкой
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (дрон)
украина
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Четыре жилых дома и еще три здания пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников, сбитых в понедельник в Джанкое. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики заверил, что нанесенные повреждения незначительны и будут устранены в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле органов власти и ответственных служб.Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Ранее сообщалось, что обломки сбитых дронов упали и повредили несколько домов и магазин. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет. В каждом дроне были взрывчатка и шрапнель.Военные эксперты Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что атака украинских беспилотников на гражданские объекты в Джанкое является террором. Александр Хроленко в свою очередь уверен, что произошедшее – доказательство того, что ВСУ находятся в стадии деградации и паники, а Киев близок к краху.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Крым: эксперты оценили версию Киева о подрыве "Калибров" Куда целили дроны в Джанкое и что поврежденоВ Джанкое введен режим ЧС – власти
https://crimea.ria.ru/20230321/u-nas-vse-normalno-kak-zhivet-krymskiy-dzhankoy-posle-ataki-dronov-1127682967.html
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атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года, джанкой, сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (дрон), украина, новости крыма
Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в Джанкое

Аксенов: в результате падения БПЛА в Джанкое повреждены 4 дома, магазин и здание техникума

14:26 22.03.2023
 
© РИА Новости КрымРазрушения от обломков украинского беспилотника в Джанкое. 21.03.2023
Разрушения от обломков украинского беспилотника в Джанкое. 21.03.2023 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Четыре жилых дома и еще три здания пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников, сбитых в понедельник в Джанкое. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В результате падения беспилотников, сбитых в районе Джанкоя 20 марта, были повреждены два частных и два многоквартирных дома, магазин и склад кормов для животных, частично здания техникума. Осколками также посечен легковой автомобиль", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Глава республики заверил, что нанесенные повреждения незначительны и будут устранены в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле органов власти и ответственных служб.
Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Ранее сообщалось, что обломки сбитых дронов упали и повредили несколько домов и магазин. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет. В каждом дроне были взрывчатка и шрапнель.
Военные эксперты Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что атака украинских беспилотников на гражданские объекты в Джанкое является террором. Александр Хроленко в свою очередь уверен, что произошедшее – доказательство того, что ВСУ находятся в стадии деградации и паники, а Киев близок к краху.
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Атака беспилоников на Джанкой 20 марта 2023 годаДжанкойСергей АксеновКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (дрон)УкраинаНовости Крыма
 
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