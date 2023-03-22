https://crimea.ria.ru/20230322/vlasti-kryma-utochnili-uscherb-ot-ataki-ukrainskikh-bespilotnikov-v-dzhankoe--1127700773.html
Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в Джанкое
Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в Джанкое - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в Джанкое
Четыре жилых дома и еще три здания пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников, сбитых в понедельник в Джанкое. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T14:26
2023-03-22T14:26
2023-03-22T14:26
атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года
джанкой
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (дрон)
украина
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127700380_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_c964847c998a33e3859956127ba7b52c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Четыре жилых дома и еще три здания пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников, сбитых в понедельник в Джанкое. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики заверил, что нанесенные повреждения незначительны и будут устранены в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле органов власти и ответственных служб.Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Ранее сообщалось, что обломки сбитых дронов упали и повредили несколько домов и магазин. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет. В каждом дроне были взрывчатка и шрапнель.Военные эксперты Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что атака украинских беспилотников на гражданские объекты в Джанкое является террором. Александр Хроленко в свою очередь уверен, что произошедшее – доказательство того, что ВСУ находятся в стадии деградации и паники, а Киев близок к краху.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Крым: эксперты оценили версию Киева о подрыве "Калибров" Куда целили дроны в Джанкое и что поврежденоВ Джанкое введен режим ЧС – власти
https://crimea.ria.ru/20230321/u-nas-vse-normalno-kak-zhivet-krymskiy-dzhankoy-posle-ataki-dronov-1127682967.html
джанкой
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127700380_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1dfccb1a8fa8edd9d1fa7ecd8f8bbda9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года, джанкой, сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (дрон), украина, новости крыма
Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в Джанкое
Аксенов: в результате падения БПЛА в Джанкое повреждены 4 дома, магазин и здание техникума