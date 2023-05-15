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Новый удар нанесен по Луганску – что известно

Новый удар нанесен по Луганску – что известно - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Новый удар нанесен по Луганску – что известно

Луганск в понедельник утром вновь подвергся обстрелу с украинской стороны, удар пришелся по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T11:09

2023-05-15T11:09

2023-05-15T11:09

луганск

луганская народная республика (лнр)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Луганск в понедельник утром вновь подвергся обстрелу с украинской стороны, удар пришелся по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Позже Пасечник уточнил, что пострадавших, по предварительным данным, нет."По предварительной информации министерства здравоохранения, пострадавших в результате обстрела националистов нет", - добавил глава ЛНР.Информация о повреждениях уточняется.Удары по ЛуганскуКак сообщалось, 12 мая ВСУ обстреляли Луганск двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Ранения получили шесть детей.13 мая еще один взрыв прогремел на окраине Луганска в поселке Юбилейный. В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи. Пострадали двое мирных граждан. В этот раз Киев также применил крылатую ракету Storm Shadow, уточнили власти города.Атаковавшие самолеты сбитыПосле обстрела Луганска 12 мая в российском Минобороны сообщили, что удар был нанесен боевыми самолетами воздушных сил Украины по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". Оба атаковавших Луганск воздушных судна были сбиты."Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты", - проинформировали в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбитыШестеро детей ранены в результате ракетной атаки ЛуганскаВторой за сутки обстрел Луганска – есть пострадавшие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, леонид пасечник, украина, россия, новости