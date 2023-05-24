https://crimea.ria.ru/20230524/patrulnyy-korabl-chf-provel-odinochnyy-boy-v-more-1128938718.html

Патрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море

Патрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Патрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море

Патрульный корабль Черноморского флота "Дмитрий Рогачев" провел морской бой с "противником" в черноморской акватории в рамках учений. Об этом сообщили в отделе... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T15:19

2023-05-24T15:19

2023-05-24T15:20

севастополь

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чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Патрульный корабль Черноморского флота "Дмитрий Рогачев" провел морской бой с "противником" в черноморской акватории в рамках учений. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Роль целей выполняли корабельные щиты-мишени и плавающие мины, уточнили в ведомстве.Кроме того, моряки потренировались уничтожать подводные диверсионные группы из ручных гранатометов с борта корабля во время его стоянки на незащищенном рейде.В ЧФ уточнили, что патрульные корабли проекта, к которому относится "Дмитрий Рогачев", предназначены для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, а также пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах и экологического мониторинга окружающей среды. Они также используются для охраны военно-морских баз и кораблей и судов на переходе морем.Ранее фрегат ЧФ "Адмирал Макаров" провел в море учебный одиночный бой, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. А корабли ЧФ – противолодочный и сторожевик – потренировались обнаруживать и уничтожать вражескую субмарину в море у берегов Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работают боевые расчеты ЧФБомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противникаВ Госдуме оценили защищенность Крыма от атак ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230512/chernomorskiy-flot-poluchit-chetyre-novykh-korablya-v-etom-godu-1128679842.html

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севастополь, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма