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Патрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Патрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море
Патрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Патрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море
Патрульный корабль Черноморского флота "Дмитрий Рогачев" провел морской бой с "противником" в черноморской акватории в рамках учений. Об этом сообщили в отделе... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T15:19
2023-05-24T15:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Патрульный корабль Черноморского флота "Дмитрий Рогачев" провел морской бой с "противником" в черноморской акватории в рамках учений. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Роль целей выполняли корабельные щиты-мишени и плавающие мины, уточнили в ведомстве.Кроме того, моряки потренировались уничтожать подводные диверсионные группы из ручных гранатометов с борта корабля во время его стоянки на незащищенном рейде.В ЧФ уточнили, что патрульные корабли проекта, к которому относится "Дмитрий Рогачев", предназначены для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, а также пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах и экологического мониторинга окружающей среды. Они также используются для охраны военно-морских баз и кораблей и судов на переходе морем.Ранее фрегат ЧФ "Адмирал Макаров" провел в море учебный одиночный бой, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. А корабли ЧФ – противолодочный и сторожевик – потренировались обнаруживать и уничтожать вражескую субмарину в море у берегов Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работают боевые расчеты ЧФБомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противникаВ Госдуме оценили защищенность Крыма от атак ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230512/chernomorskiy-flot-poluchit-chetyre-novykh-korablya-v-etom-godu-1128679842.html
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севастополь, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Патрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море

Патрульный корабль ЧФ "Дмитрий Рогачев" отработал морской бой с противником в Черном море

15:19 24.05.2023 (обновлено: 15:20 24.05.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПатрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев"
Патрульный корабль проекта 22160 Дмитрий Рогачев - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Патрульный корабль Черноморского флота "Дмитрий Рогачев" провел морской бой с "противником" в черноморской акватории в рамках учений. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"Экипаж патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" Черноморского флота в рамках боевой подготовки выполнил специальную курсовую задачу "К-2" в акватории Черного моря. Моряки отработали тактику ведения морского боя одиночным кораблем с выполнением артиллерийских стрельб по надводным целям", – рассказали на флоте.
Роль целей выполняли корабельные щиты-мишени и плавающие мины, уточнили в ведомстве.
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12 мая, 10:59
Черноморский флот получит четыре новых корабля в этом году
Кроме того, моряки потренировались уничтожать подводные диверсионные группы из ручных гранатометов с борта корабля во время его стоянки на незащищенном рейде.
В ЧФ уточнили, что патрульные корабли проекта, к которому относится "Дмитрий Рогачев", предназначены для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, а также пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах и экологического мониторинга окружающей среды. Они также используются для охраны военно-морских баз и кораблей и судов на переходе морем.
Ранее фрегат ЧФ "Адмирал Макаров" провел в море учебный одиночный бой, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. А корабли ЧФ – противолодочный и сторожевик – потренировались обнаруживать и уничтожать вражескую субмарину в море у берегов Крыма.
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СевастопольКрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Черное мореУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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