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Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника
Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника
Корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили вражескую подлодку в море - учения в паре отработали экипажи сторожевика "Ладный" и малого противолодочного... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T14:30
2023-05-16T14:46
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
новости
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили вражескую подлодку в море - учения в паре отработали экипажи сторожевика "Ладный" и малого противолодочного корабля (МПК) "Касимов". Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.По сценарию учений, экипажи кораблей вели непрерывное преследование обнаруженной вражеской субмарины, которую затем уничтожили, используя торпеды и реактивные бомбы.Помимо противолодочных задач, моряки отработали элементы ведения морского боя. В частности, потренировались уничтожать парашютную мишень и малоразмерную морскую цель зенитными ракетами, а также ликвидировать плавающие мины, воздушные и морские цели корабельной артиллерией.Завершили учение антидиверсионные тренировки."Экипажи выполнили комплекс противодиверсионных упражнений, отработав различные варианты гранатометания, поражение из гранатомета подводных диверсантов по данным гидроакустической станции, выполнили стрельбы из подводных пистолетов и автоматов по плавающей и подводной мишеням", – заключили в инфоотделе ЧФ.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" ЧФ провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ Российский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский Patriot Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow
https://crimea.ria.ru/20230512/chernomorskiy-flot-usilil-zaschitu-kryma-ot-atak-bespilotnikov-vsu-1128679016.html
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости, черное море, крым, новости крыма, сво
Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника

Учения ЧФ: в Черном море корабли обнаружили и уничтожили вражескую подлодку

14:30 16.05.2023 (обновлено: 14:46 16.05.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Ладный" перед походом в Средиземное море
Сторожевой корабль Ладный перед походом в Средиземное море - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили вражескую подлодку в море - учения в паре отработали экипажи сторожевика "Ладный" и малого противолодочного корабля (МПК) "Касимов". Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Учение прошло на морских полигонах в акватории Черного моря в ходе контрольной проверки готовности кораблей к выполнению задач в море. Роль условного противника выполнил экипаж одной из подводных лодок ЧФ", – сообщили в ведомстве.

По сценарию учений, экипажи кораблей вели непрерывное преследование обнаруженной вражеской субмарины, которую затем уничтожили, используя торпеды и реактивные бомбы.
Помимо противолодочных задач, моряки отработали элементы ведения морского боя. В частности, потренировались уничтожать парашютную мишень и малоразмерную морскую цель зенитными ракетами, а также ликвидировать плавающие мины, воздушные и морские цели корабельной артиллерией.
Завершили учение антидиверсионные тренировки.
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"Экипажи выполнили комплекс противодиверсионных упражнений, отработав различные варианты гранатометания, поражение из гранатомета подводных диверсантов по данным гидроакустической станции, выполнили стрельбы из подводных пистолетов и автоматов по плавающей и подводной мишеням", – заключили в инфоотделе ЧФ.
В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" ЧФ провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.
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