https://crimea.ria.ru/20230516/bombami-i-torpedami-korabli-chf-unichtozhili-podlodku-protivnika-1128750717.html

Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника

Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника

Корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили вражескую подлодку в море - учения в паре отработали экипажи сторожевика "Ладный" и малого противолодочного... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T14:30

2023-05-16T14:30

2023-05-16T14:46

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили вражескую подлодку в море - учения в паре отработали экипажи сторожевика "Ладный" и малого противолодочного корабля (МПК) "Касимов". Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.По сценарию учений, экипажи кораблей вели непрерывное преследование обнаруженной вражеской субмарины, которую затем уничтожили, используя торпеды и реактивные бомбы.Помимо противолодочных задач, моряки отработали элементы ведения морского боя. В частности, потренировались уничтожать парашютную мишень и малоразмерную морскую цель зенитными ракетами, а также ликвидировать плавающие мины, воздушные и морские цели корабельной артиллерией.Завершили учение антидиверсионные тренировки."Экипажи выполнили комплекс противодиверсионных упражнений, отработав различные варианты гранатометания, поражение из гранатомета подводных диверсантов по данным гидроакустической станции, выполнили стрельбы из подводных пистолетов и автоматов по плавающей и подводной мишеням", – заключили в инфоотделе ЧФ.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" ЧФ провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ Российский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский Patriot Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow

https://crimea.ria.ru/20230512/chernomorskiy-flot-usilil-zaschitu-kryma-ot-atak-bespilotnikov-vsu-1128679016.html

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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости, черное море, крым, новости крыма, сво