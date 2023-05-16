https://crimea.ria.ru/20230516/bombami-i-torpedami-korabli-chf-unichtozhili-podlodku-protivnika-1128750717.html
Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника
Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника
Корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили вражескую подлодку в море - учения в паре отработали экипажи сторожевика "Ладный" и малого противолодочного... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T14:30
2023-05-16T14:30
2023-05-16T14:46
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили вражескую подлодку в море - учения в паре отработали экипажи сторожевика "Ладный" и малого противолодочного корабля (МПК) "Касимов". Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.По сценарию учений, экипажи кораблей вели непрерывное преследование обнаруженной вражеской субмарины, которую затем уничтожили, используя торпеды и реактивные бомбы.Помимо противолодочных задач, моряки отработали элементы ведения морского боя. В частности, потренировались уничтожать парашютную мишень и малоразмерную морскую цель зенитными ракетами, а также ликвидировать плавающие мины, воздушные и морские цели корабельной артиллерией.Завершили учение антидиверсионные тренировки."Экипажи выполнили комплекс противодиверсионных упражнений, отработав различные варианты гранатометания, поражение из гранатомета подводных диверсантов по данным гидроакустической станции, выполнили стрельбы из подводных пистолетов и автоматов по плавающей и подводной мишеням", – заключили в инфоотделе ЧФ.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" ЧФ провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ Российский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский Patriot Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости, черное море, крым, новости крыма, сво
Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника
Учения ЧФ: в Черном море корабли обнаружили и уничтожили вражескую подлодку
14:30 16.05.2023 (обновлено: 14:46 16.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили вражескую подлодку в море - учения в паре отработали экипажи сторожевика "Ладный" и малого противолодочного корабля (МПК) "Касимов". Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"Учение прошло на морских полигонах в акватории Черного моря в ходе контрольной проверки готовности кораблей к выполнению задач в море. Роль условного противника выполнил экипаж одной из подводных лодок ЧФ", – сообщили в ведомстве.
По сценарию учений, экипажи кораблей вели непрерывное преследование обнаруженной вражеской субмарины, которую затем уничтожили, используя торпеды и реактивные бомбы.
Помимо противолодочных задач, моряки отработали элементы ведения морского боя. В частности, потренировались уничтожать парашютную мишень и малоразмерную морскую цель зенитными ракетами, а также ликвидировать плавающие мины, воздушные и морские цели корабельной артиллерией.
Завершили учение антидиверсионные тренировки.
"Экипажи выполнили комплекс противодиверсионных упражнений, отработав различные варианты гранатометания, поражение из гранатомета подводных диверсантов по данным гидроакустической станции, выполнили стрельбы из подводных пистолетов и автоматов по плавающей и подводной мишеням", – заключили в инфоотделе ЧФ.
В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. Ранее в рамках учений боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион"
ЧФ провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали
артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения
, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой
.
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