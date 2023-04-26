https://crimea.ria.ru/20230426/strelba-iz-bastionov-u-poberezhya-kryma--ucheniya-raketchikov-chf-1128373601.html

Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ

Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ

Боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота проводят учебные стрельбы по морским целям в полевых условиях. Об этом... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T13:02

2023-04-26T13:02

2023-04-26T13:04

крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

черное море

новости крыма

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота проводят учебные стрельбы по морским целям в полевых условиях. Об этом сообщили отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Боевые расчеты уже развернули комплексы и подготовили их к стрельбе. Роль неприятеля по сценарию учений исполнит один из кораблей ЧФ. В ходе тренировки ракетчики будут наносить удар по морской цели, а экипаж корабля – отражать атаку.Мероприятия проводятся в рамках планового учения. В них задействованы около 100 военнослужащих и более 15 единиц техники.Зачем Путин заговорил о боеготовности сил флота >>Ранее моряки Черноморского флота в рамках учений "заминировали" морские подступы к Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ МинобороныОткрыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФБорьба за живучесть: морской тральщик ЧФ выполнил задачи в Черном море

https://crimea.ria.ru/20230419/v-sevastopole-idut-ucheniya-po-oborone-reyda-1128266929.html

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черное море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, черное море, новости крыма, учения