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Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ
Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ
Боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота проводят учебные стрельбы по морским целям в полевых условиях. Об этом... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T13:02
2023-04-26T13:02
2023-04-26T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота проводят учебные стрельбы по морским целям в полевых условиях. Об этом сообщили отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Боевые расчеты уже развернули комплексы и подготовили их к стрельбе. Роль неприятеля по сценарию учений исполнит один из кораблей ЧФ. В ходе тренировки ракетчики будут наносить удар по морской цели, а экипаж корабля – отражать атаку.Мероприятия проводятся в рамках планового учения. В них задействованы около 100 военнослужащих и более 15 единиц техники.Зачем Путин заговорил о боеготовности сил флота >>Ранее моряки Черноморского флота в рамках учений "заминировали" морские подступы к Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ МинобороныОткрыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФБорьба за живучесть: морской тральщик ЧФ выполнил задачи в Черном море
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РИА Новости Крым
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крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, черное море, новости крыма, учения
Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ
Расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" уничтожили цели в море
13:02 26.04.2023 (обновлено: 13:04 26.04.2023)