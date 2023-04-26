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Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ
Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ
Боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота проводят учебные стрельбы по морским целям в полевых условиях. Об этом... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T13:02
2023-04-26T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота проводят учебные стрельбы по морским целям в полевых условиях. Об этом сообщили отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Боевые расчеты уже развернули комплексы и подготовили их к стрельбе. Роль неприятеля по сценарию учений исполнит один из кораблей ЧФ. В ходе тренировки ракетчики будут наносить удар по морской цели, а экипаж корабля – отражать атаку.Мероприятия проводятся в рамках планового учения. В них задействованы около 100 военнослужащих и более 15 единиц техники.Зачем Путин заговорил о боеготовности сил флота &gt;&gt;Ранее моряки Черноморского флота в рамках учений "заминировали" морские подступы к Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ МинобороныОткрыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФБорьба за живучесть: морской тральщик ЧФ выполнил задачи в Черном море
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крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, черное море, новости крыма, учения
Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ

Расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" уничтожили цели в море

13:02 26.04.2023 (обновлено: 13:04 26.04.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр"
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Боевые расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота проводят учебные стрельбы по морским целям в полевых условиях. Об этом сообщили отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
"Дивизион береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бастион" из состава береговой ракетно-артиллерийской бригады Черноморского флота совершил марш в позиционные районы для отработки в полевых условиях комплекса задач по предназначению", – сообщили в ведомстве.
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Боевые расчеты уже развернули комплексы и подготовили их к стрельбе. Роль неприятеля по сценарию учений исполнит один из кораблей ЧФ. В ходе тренировки ракетчики будут наносить удар по морской цели, а экипаж корабля – отражать атаку.
Мероприятия проводятся в рамках планового учения. В них задействованы около 100 военнослужащих и более 15 единиц техники.
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Ранее моряки Черноморского флота в рамках учений "заминировали" морские подступы к Крыму.
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