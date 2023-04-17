https://crimea.ria.ru/20230417/zachem-putin-zagovoril-o-boegotovnosti-sil-flota-1128219471.html

Зачем Путин заговорил о боеготовности сил флота

Зачем Путин заговорил о боеготовности сил флота - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Зачем Путин заговорил о боеготовности сил флота

Обстановка в странах вокруг России неспокойная, что может вылиться в региональные конфликты. Именно поэтому президент Владимир Путин заявил о необходимости... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T14:18

2023-04-17T14:18

2023-04-17T14:19

россия

владимир путин (политик)

дмитрий песков

армия и флот

тихоокеанский флот

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новости

военно-морской флот рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Обстановка в странах вокруг России неспокойная, что может вылиться в региональные конфликты. Именно поэтому президент Владимир Путин заявил о необходимости полной боевой готовности российского флота. Так пояснил слова российского лидера его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Путин заявил, что силы флота в отдельных компонентах могут быть использованы в конфликтах на любых направлениях и попросил обратить внимание на развитие и подготовку подобных мероприятий, как на Тихоокеанском флоте, и на других флотах.Внезапная проверка Тихоокеанского флота стартовала 14 апреля. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.Как уточнил Шойгу, завершающий этап проверки проверки стартует 18 апреля. В этот период корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. По плану учений, стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника. По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флотаНесбыточные фантазии: политолог о призыве Кулебы отдать НАТО Черное мореВедение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном море

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россия, владимир путин (политик), дмитрий песков, армия и флот, тихоокеанский флот, безопасность, новости, военно-морской флот рф