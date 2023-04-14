https://crimea.ria.ru/20230414/vedenie-boya-odinochnym-korablem-ladnyy-vypolnil-zadachi-v-chernom-more-1128169095.html

Ведение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном море

Ведение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном море - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Ведение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном море

В Черном море сторожевой корабль "Ладный" выполнил элементы второй курсовой спецзадачи - "Плавание и ведение боя одиночным кораблем", сообщает пресс-служба ЧФ... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T10:29

2023-04-14T10:29

2023-04-14T10:29

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

севастополь

вооруженные силы россии

учения

крым

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110138/11/1101381188_0:233:3076:1963_1920x0_80_0_0_1cb8e3ee8b271e671a523ef842bac70a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Черном море сторожевой корабль "Ладный" выполнил элементы второй курсовой спецзадачи - "Плавание и ведение боя одиночным кораблем", сообщает пресс-служба ЧФ РФ.Также прошла стрельба артиллерии по воздушным целям, моряки тренировались работать со средствами радиоэлектронной борьбы, которые позволяют эффективно отражать ракетные удары противника и боролись за живучесть на ходу корабля.В пресс-службе уточнили, что ранее экипаж "Ладного" сдал первую курсовую задачу К-1, которая считается начальным этапом в системе допуска экипажей кораблей к выполнению ими задач по предназначению, и проводится каждый год.Ранее сообщалось, что фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" провел в море учебный одиночный бой, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – идут учения флотаУдарная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном мореРоссийские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море

https://crimea.ria.ru/20230322/udarnaya-gruppa-korabley-chf-provela-morskoy-boy-v-chernom-more-1127690089.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, вооруженные силы россии, учения, крым, новости, новости крыма