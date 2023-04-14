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Ведение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном море - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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Ведение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном море
Ведение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном море - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Ведение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном море
В Черном море сторожевой корабль "Ладный" выполнил элементы второй курсовой спецзадачи - "Плавание и ведение боя одиночным кораблем", сообщает пресс-служба ЧФ... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T10:29
2023-04-14T10:29
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Черном море сторожевой корабль "Ладный" выполнил элементы второй курсовой спецзадачи - "Плавание и ведение боя одиночным кораблем", сообщает пресс-служба ЧФ РФ.Также прошла стрельба артиллерии по воздушным целям, моряки тренировались работать со средствами радиоэлектронной борьбы, которые позволяют эффективно отражать ракетные удары противника и боролись за живучесть на ходу корабля.В пресс-службе уточнили, что ранее экипаж "Ладного" сдал первую курсовую задачу К-1, которая считается начальным этапом в системе допуска экипажей кораблей к выполнению ими задач по предназначению, и проводится каждый год.Ранее сообщалось, что фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" провел в море учебный одиночный бой, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – идут учения флотаУдарная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном мореРоссийские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море
https://crimea.ria.ru/20230322/udarnaya-gruppa-korabley-chf-provela-morskoy-boy-v-chernom-more-1127690089.html
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армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, вооруженные силы россии, учения, крым, новости, новости крыма
Ведение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном море

ЧФ РФ: "Ладный" отработал в Черном море элементы задачи по ведению боя одиночным кораблем

10:29 14.04.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Ладный" перед походом в Средиземное море
Сторожевой корабль Ладный перед походом в Средиземное море - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Черном море сторожевой корабль "Ладный" выполнил элементы второй курсовой спецзадачи - "Плавание и ведение боя одиночным кораблем", сообщает пресс-служба ЧФ РФ.
"Экипажотработал организацию применения оружия и технических средств радиоэлектронной борьбы при ведении боя с надводным кораблем противника", - говорится в сообщении.
Также прошла стрельба артиллерии по воздушным целям, моряки тренировались работать со средствами радиоэлектронной борьбы, которые позволяют эффективно отражать ракетные удары противника и боролись за живучесть на ходу корабля.
В пресс-службе уточнили, что ранее экипаж "Ладного" сдал первую курсовую задачу К-1, которая считается начальным этапом в системе допуска экипажей кораблей к выполнению ими задач по предназначению, и проводится каждый год.
Ранее сообщалось, что фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" провел в море учебный одиночный бой, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.
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