https://crimea.ria.ru/20230320/rossiyskie-podlodki-proveli-strelby-torpedami-po-tselyam-v-chernom-more-1127655289.html

Российские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море

Российские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Российские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море

Экипажи дизель-электрических подводных лодок "Колпино" и "Старый Оскол" Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы практическими торпедами из подводного... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T13:32

2023-03-20T13:32

2023-03-20T13:32

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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черное море

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Экипажи дизель-электрических подводных лодок "Колпино" и "Старый Оскол" Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы практическими торпедами из подводного положения. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа."В ходе мероприятия подводники совершили переход в полигон боевой подготовки, провели комплекс подготовительных упражнений и выполнили погружение на заданную глубину для проведения стрельб", – говорится в сообщении.После завершения стрельб все торпеды были подняты специальным катером из воды.Оценку эффективности применения торпедного оружия экипажами черноморских подлодок дадут после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях.В пресс-службе ЮВО также отметили, что торпедные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки подводников и проводятся в соответствии с утвержденным планом.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности КрымаГранатометные разрывы в Севастополе – что происходитРоссия, Китай и Иран проводят военно-морские учения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф