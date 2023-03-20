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Российские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море - РИА Новости Крым, 20.03.2023
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Российские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море
Российские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Российские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море
Экипажи дизель-электрических подводных лодок "Колпино" и "Старый Оскол" Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы практическими торпедами из подводного... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T13:32
2023-03-20T13:32
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черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Экипажи дизель-электрических подводных лодок "Колпино" и "Старый Оскол" Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы практическими торпедами из подводного положения. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа."В ходе мероприятия подводники совершили переход в полигон боевой подготовки, провели комплекс подготовительных упражнений и выполнили погружение на заданную глубину для проведения стрельб", – говорится в сообщении.После завершения стрельб все торпеды были подняты специальным катером из воды.Оценку эффективности применения торпедного оружия экипажами черноморских подлодок дадут после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях.В пресс-службе ЮВО также отметили, что торпедные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки подводников и проводятся в соответствии с утвержденным планом.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности КрымаГранатометные разрывы в Севастополе – что происходитРоссия, Китай и Иран проводят военно-морские учения
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф
Российские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море

Минобороны: подлодки ЧФ провели учебные стрельбы торпедами по кораблю условного противника

13:32 20.03.2023
 
© Пресс-служба Южного военного округаПодводные лодки Черноморского флота провели торпедные стрельбы в море в ходе учения
Подводные лодки Черноморского флота провели торпедные стрельбы в море в ходе учения
© Пресс-служба Южного военного округа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Экипажи дизель-электрических подводных лодок "Колпино" и "Старый Оскол" Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы практическими торпедами из подводного положения. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"В ходе мероприятия подводники совершили переход в полигон боевой подготовки, провели комплекс подготовительных упражнений и выполнили погружение на заданную глубину для проведения стрельб", – говорится в сообщении.
Экипажи подводных лодок успешно выполнили поставленные задачи и провели стрельбы торпедами из подводного положения по условной морской цели, которую имитировал на допустимой безопасной дистанции один из кораблей флота, уточнили в ЮВО.
После завершения стрельб все торпеды были подняты специальным катером из воды.
Оценку эффективности применения торпедного оружия экипажами черноморских подлодок дадут после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях.
В пресс-службе ЮВО также отметили, что торпедные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки подводников и проводятся в соответствии с утвержденным планом.
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