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Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения
Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения
Россия, Китай и Иран проводят трехсторонние военно-морские учения "Морской пояс безопасности-2023" в акватории Аравийского моря. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T19:54
2023-03-15T19:54
2023-03-15T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Россия, Китай и Иран проводят трехсторонние военно-морские учения "Морской пояс безопасности-2023" в акватории Аравийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России."Сегодня в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар стартовало трехстороннее военно-морское учение "Морской пояс безопасности-2023" с участием военно-морского флота России, военно-морских сил народно-освободительной армии Китая и военно-морских сил Ирана", – говорится в сообщении.Сообщается, что тренировки будут проводиться в два этапа. В ходе первого военные моряки отработают на картах розыгрыш эпизодов по практическим действиям на море, проведут инструктажи и тактические летучки."С 16 по 17 марта состоится морской этап учений. Участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей и совместное маневрирование, выполнят артиллерийские стрельбы в дневное и ночное время", – добавили в Минобороны. В рамках учений также запланирована отработка действий при освобождении захваченного судна, оказание помощи терпящим бедствие кораблям и судам и ряд других задач.В состав российского отряда вошел фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков" и средний морской танкер "Кама" Северного флота. Китай представляют эскадренный миноносец "Нанжинг", фрегаты "Саханд" и "Джамаран", корвет "Баяндор".Итоги учений "Морской пояс безопасности-2023" подведут 18 марта.Ранее дежурные силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.Читайте также на РИА Новости Крым:Региональная группа войск готова к защите Союзного государстваКакие международные военные учения Россия проведет в 2023 годуСтартовали совместные летно-тактические учения России и Белоруссии
https://crimea.ria.ru/20221230/rossiya-namerena-ukreplyat-voennoe-sotrudnichestvo-s-kitaem--putin-1126212685.html
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россия, китай, иран, министерство обороны рф, в мире, новости, безопасность, армия и флот
Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения
Минобороны РФ: военно-морские учения России, Китая и Ирана стартовали в Аравийском море
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Россия, Китай и Иран проводят трехсторонние военно-морские учения "Морской пояс безопасности-2023" в акватории Аравийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Сегодня в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар стартовало трехстороннее военно-морское учение "Морской пояс безопасности-2023" с участием военно-морского флота России, военно-морских сил народно-освободительной армии Китая и военно-морских сил Ирана", – говорится в сообщении.
Сообщается, что тренировки будут проводиться в два этапа. В ходе первого военные моряки отработают на картах розыгрыш эпизодов по практическим действиям на море, проведут инструктажи и тактические летучки.
"С 16 по 17 марта состоится морской этап учений. Участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей и совместное маневрирование, выполнят артиллерийские стрельбы в дневное и ночное время", – добавили в Минобороны.
В рамках учений также запланирована отработка действий при освобождении захваченного судна, оказание помощи терпящим бедствие кораблям и судам и ряд других задач.
В состав российского отряда вошел фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков" и средний морской танкер "Кама" Северного флота. Китай представляют эскадренный миноносец "Нанжинг", фрегаты "Саханд" и "Джамаран", корвет "Баяндор".
Итоги учений "Морской пояс безопасности-2023" подведут 18 марта.
Ранее дежурные силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону провели тренировку
по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.
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