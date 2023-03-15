https://crimea.ria.ru/20230315/rossiya-kitay-i-iran-provodyat-voenno-morskie-ucheniya-1127565288.html

Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения

Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения

Россия, Китай и Иран проводят трехсторонние военно-морские учения "Морской пояс безопасности-2023" в акватории Аравийского моря. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T19:54

2023-03-15T19:54

2023-03-15T19:54

россия

китай

иран

министерство обороны рф

в мире

новости

безопасность

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/04/1126253314_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_b025af143cc6d4d1f26425f4aa41efaf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Россия, Китай и Иран проводят трехсторонние военно-морские учения "Морской пояс безопасности-2023" в акватории Аравийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России."Сегодня в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар стартовало трехстороннее военно-морское учение "Морской пояс безопасности-2023" с участием военно-морского флота России, военно-морских сил народно-освободительной армии Китая и военно-морских сил Ирана", – говорится в сообщении.Сообщается, что тренировки будут проводиться в два этапа. В ходе первого военные моряки отработают на картах розыгрыш эпизодов по практическим действиям на море, проведут инструктажи и тактические летучки."С 16 по 17 марта состоится морской этап учений. Участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей и совместное маневрирование, выполнят артиллерийские стрельбы в дневное и ночное время", – добавили в Минобороны. В рамках учений также запланирована отработка действий при освобождении захваченного судна, оказание помощи терпящим бедствие кораблям и судам и ряд других задач.В состав российского отряда вошел фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков" и средний морской танкер "Кама" Северного флота. Китай представляют эскадренный миноносец "Нанжинг", фрегаты "Саханд" и "Джамаран", корвет "Баяндор".Итоги учений "Морской пояс безопасности-2023" подведут 18 марта.Ранее дежурные силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.Читайте также на РИА Новости Крым:Региональная группа войск готова к защите Союзного государстваКакие международные военные учения Россия проведет в 2023 годуСтартовали совместные летно-тактические учения России и Белоруссии

https://crimea.ria.ru/20221230/rossiya-namerena-ukreplyat-voennoe-sotrudnichestvo-s-kitaem--putin-1126212685.html

https://crimea.ria.ru/20230308/nazvano-uslovie-sozdaniya-voennogo-soyuza-rossii-i-kitaya-1127391266.html

россия

китай

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, иран, министерство обороны рф, в мире, новости, безопасность, армия и флот