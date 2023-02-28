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Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России

Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России

Дежурные силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T13:25

2023-02-28T13:25

2023-02-28T13:25

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воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Дежурные силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.В практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа. Они "совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя", подытожили в Минобороны.28 февраля петербургский аэропорт Пулково в течение нескольких часов не принимал и не отправлял самолеты. Правительство города сообщило о задержке вылетов до 12 часов, СМИ же заявили о закрытии воздушного пространства в радиусе 200 км вокруг петербургского аэропорта. Причина не уточнялась. К полудню все ограничения сняли и обслуживание самолетов возобновилось.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность РоссииСтартовали совместные летно-тактические учения России и БелоруссииГромкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, россия, новости, безопасность, воздушно-космический силы (вкс)