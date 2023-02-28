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Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России
Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России
Дежурные силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T13:25
2023-02-28T13:25
министерство обороны рф
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безопасность
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Дежурные силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.В практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа. Они "совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя", подытожили в Минобороны.28 февраля петербургский аэропорт Пулково в течение нескольких часов не принимал и не отправлял самолеты. Правительство города сообщило о задержке вылетов до 12 часов, СМИ же заявили о закрытии воздушного пространства в радиусе 200 км вокруг петербургского аэропорта. Причина не уточнялась. К полудню все ограничения сняли и обслуживание самолетов возобновилось.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность РоссииСтартовали совместные летно-тактические учения России и БелоруссииГромкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городе
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, россия, новости, безопасность, воздушно-космический силы (вкс)
Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России

Минобороны: силы ПВО провели тренировку с привлечением истребителей в западной зоне

13:25 28.02.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Дежурные силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.
"В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении ведомства.
В практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа. Они "совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя", подытожили в Минобороны.
28 февраля петербургский аэропорт Пулково в течение нескольких часов не принимал и не отправлял самолеты. Правительство города сообщило о задержке вылетов до 12 часов, СМИ же заявили о закрытии воздушного пространства в радиусе 200 км вокруг петербургского аэропорта. Причина не уточнялась. К полудню все ограничения сняли и обслуживание самолетов возобновилось.
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