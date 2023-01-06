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Региональная группа войск готова к защите Союзного государства - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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Региональная группа войск готова к защите Союзного государства
Региональная группа войск готова к защите Союзного государства - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Региональная группа войск готова к защите Союзного государства
Белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства. Об этом со ссылкой на замминистра обороны Белоруссии Андрея Жука... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T13:33
2023-01-06T13:33
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства. Об этом со ссылкой на замминистра обороны Белоруссии Андрея Жука пишет РИА Новости.Замминистра подчеркнул, что военные продолжат совершенствовать боевую подготовку и анонсировал совместные летно-тактические учения и штабные тренировки."Одним из этапов подготовки будет совместное учение "Щит Союза - 2023". К этому мы стремимся, думаю, подготовка будет продолжаться с хорошим качеством", — заявил замминистра.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году Сухопутные войска Вооруженных сил России проведут совместные учения с подразделениями национальных армий иностранных государств, в том числе Индии, Пакистана и Вьетнама. В Минобороны РФ подчеркнули, что все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт раскрыл роль Белоруссии в спецоперации на УкраинеБеларусь начала внезапную проверку боевой готовностиРоссия и Белоруссия изменили условия региональной безопасности
https://crimea.ria.ru/20230101/kakie-mezhdunarodnye-voennye-ucheniya-rossiya-provedet-v-2023-godu-1126233810.html
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белоруссия, россия, безопасность, в мире, новости
Региональная группа войск готова к защите Союзного государства

В Минобороны Белоруссии сообщили о готовности группы войск к защите Союзного государства

13:33 06.01.2023
 
© Министерство обороны Республики БеларусьПрибытие первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), в Республику Беларусь.
Прибытие первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), в Республику Беларусь.
© Министерство обороны Республики Беларусь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства. Об этом со ссылкой на замминистра обороны Белоруссии Андрея Жука пишет РИА Новости.
"На сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова", — сказал Жук.
Замминистра подчеркнул, что военные продолжат совершенствовать боевую подготовку и анонсировал совместные летно-тактические учения и штабные тренировки.
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 15:26
Какие международные военные учения Россия проведет в 2023 году
"Одним из этапов подготовки будет совместное учение "Щит Союза - 2023". К этому мы стремимся, думаю, подготовка будет продолжаться с хорошим качеством", — заявил замминистра.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году Сухопутные войска Вооруженных сил России проведут совместные учения с подразделениями национальных армий иностранных государств, в том числе Индии, Пакистана и Вьетнама. В Минобороны РФ подчеркнули, что все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.
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