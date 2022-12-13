https://crimea.ria.ru/20221213/belarus-nachala-vnezapnuyu-proverku-boevoy-gotovnosti-1125833810.html

Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности

Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности

В Республике Беларусь проводят проверку боевой готовности армии, сообщает белорусское министерство обороны. РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T10:39

2022-12-13T10:39

2022-12-13T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Республике Беларусь проводят проверку боевой готовности армии, сообщает белорусское министерство обороны."По поручению президента Республики Беларусь – главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь под руководством государственного секретариата Совета Безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Уточняется, что в рамках проверки военные наведут переправы через реки Неман и Березина.В минобороны предупредили, что по некоторым дорогам будет ограничено движение гражданского транспорта."В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", — указали в министерстве.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО готовится к наступлению у границ России и Беларуси Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в Белоруссию Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко

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