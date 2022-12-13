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Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности
Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности
В Республике Беларусь проводят проверку боевой готовности армии, сообщает белорусское министерство обороны. РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T10:39
2022-12-13T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Республике Беларусь проводят проверку боевой готовности армии, сообщает белорусское министерство обороны."По поручению президента Республики Беларусь – главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь под руководством государственного секретариата Совета Безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Уточняется, что в рамках проверки военные наведут переправы через реки Неман и Березина.В минобороны предупредили, что по некоторым дорогам будет ограничено движение гражданского транспорта."В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", — указали в министерстве.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО готовится к наступлению у границ России и Беларуси Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в Белоруссию Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко
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белоруссия, в мире, новости
Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности

В Белоруссии войска подняли по боевой готовности по поручению президента

10:39 13.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости . Виктор Толочко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Республике Беларусь проводят проверку боевой готовности армии, сообщает белорусское министерство обороны.
"По поручению президента Республики Беларусь – главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь под руководством государственного секретариата Совета Безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Уточняется, что в рамках проверки военные наведут переправы через реки Неман и Березина.
"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", — уточнили в ведомстве.
В минобороны предупредили, что по некоторым дорогам будет ограничено движение гражданского транспорта.
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"В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", — указали в министерстве.
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