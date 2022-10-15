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Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в Белоруссию - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в Белоруссию
Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в Белоруссию - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в Белоруссию
В Белоруссию прибыли первые военные эшелоны Вооруженных сил России, входящие в региональную группировку войск (РГВ). Об этом сообщили в Минобороны республики. РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T12:30
2022-10-15T12:39
белоруссия
армия и флот
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Белоруссию прибыли первые военные эшелоны Вооруженных сил России, входящие в региональную группировку войск (РГВ). Об этом сообщили в Минобороны республики."Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь", – говорится в сообщении МО в телеграм-канале.В белорусском оборонном ведомстве напомнили, что решение о создании такое группировки было "принято и реализуется в интересах усиления охраны и обороны Государственной границы Союзного государства на территории Беларуси" и продиктовано "непрекращающейся активностью в приграничных с Белоруссией районах".10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина готовится к удару по Белоруссии, чтобы втянуть Минск в войну, в связи с чем для обеспечения безопасности страны в условиях новых угроз у границ государства развертывается региональная группировка России и Беларуси. Он отметил, что уже договорился об этом с президентом РФ Владимиром Путиным.Комментируя подготовку армии, глава минобороны республики Виктор Хренин заявил, что планы белорусских вооруженных сил носят оборонительный характер в условиях угроз со стороны Украины и стран ЕС. В свою очередь госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Белоруссия не вовлекаться в военный конфликт, однако, если государственная граница будет нарушена, она даст отпор. Накануне, 14 октября, белорусский лидер сообщил, что из-за обострения ситуации на границе в Белоруссии принято решение об усилении контртеррористических мероприятий, для чего введен режим повышенной террористической опасности.Ранее на заседании Совета глав государств СНГ он призвал всех руководителей стран Содружества готовиться к самым разным провокациям со стороны Запада "по всему периметру СНГ".
https://crimea.ria.ru/20221014/lukashenko-v-belorussii-vveli-rezhim-povyshennoy-terroristicheskoy-opasnosti-1124886871.html
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белоруссия, армия и флот, российская федерация (россия, рф)
Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в Белоруссию

В Беларусь прибыли первые эшелоны с военными РФ из состава региональной группировки войск

12:30 15.10.2022 (обновлено: 12:39 15.10.2022)
 
© Министерство обороны Республики БеларусьПрибытие первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), в Республику Беларусь.
Прибытие первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), в Республику Беларусь.
© Министерство обороны Республики Беларусь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Белоруссию прибыли первые военные эшелоны Вооруженных сил России, входящие в региональную группировку войск (РГВ). Об этом сообщили в Минобороны республики.
"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь", – говорится в сообщении МО в телеграм-канале.
В белорусском оборонном ведомстве напомнили, что решение о создании такое группировки было "принято и реализуется в интересах усиления охраны и обороны Государственной границы Союзного государства на территории Беларуси" и продиктовано "непрекращающейся активностью в приграничных с Белоруссией районах".
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина готовится к удару по Белоруссии, чтобы втянуть Минск в войну, в связи с чем для обеспечения безопасности страны в условиях новых угроз у границ государства развертывается региональная группировка России и Беларуси. Он отметил, что уже договорился об этом с президентом РФ Владимиром Путиным.
Комментируя подготовку армии, глава минобороны республики Виктор Хренин заявил, что планы белорусских вооруженных сил носят оборонительный характер в условиях угроз со стороны Украины и стран ЕС.
В свою очередь госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Белоруссия не вовлекаться в военный конфликт, однако, если государственная граница будет нарушена, она даст отпор.
Накануне, 14 октября, белорусский лидер сообщил, что из-за обострения ситуации на границе в Белоруссии принято решение об усилении контртеррористических мероприятий, для чего введен режим повышенной террористической опасности.
Ранее на заседании Совета глав государств СНГ он призвал всех руководителей стран Содружества готовиться к самым разным провокациям со стороны Запада "по всему периметру СНГ".
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