https://crimea.ria.ru/20221015/pervye-eshelony-s-voennosluzhaschimi-vs-rf-pribyli-v-belorussiyu-1124902161.html

Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в Белоруссию

Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в Белоруссию - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в Белоруссию

В Белоруссию прибыли первые военные эшелоны Вооруженных сил России, входящие в региональную группировку войск (РГВ). Об этом сообщили в Минобороны республики. РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T12:30

2022-10-15T12:30

2022-10-15T12:39

белоруссия

армия и флот

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Белоруссию прибыли первые военные эшелоны Вооруженных сил России, входящие в региональную группировку войск (РГВ). Об этом сообщили в Минобороны республики."Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь", – говорится в сообщении МО в телеграм-канале.В белорусском оборонном ведомстве напомнили, что решение о создании такое группировки было "принято и реализуется в интересах усиления охраны и обороны Государственной границы Союзного государства на территории Беларуси" и продиктовано "непрекращающейся активностью в приграничных с Белоруссией районах".10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина готовится к удару по Белоруссии, чтобы втянуть Минск в войну, в связи с чем для обеспечения безопасности страны в условиях новых угроз у границ государства развертывается региональная группировка России и Беларуси. Он отметил, что уже договорился об этом с президентом РФ Владимиром Путиным.Комментируя подготовку армии, глава минобороны республики Виктор Хренин заявил, что планы белорусских вооруженных сил носят оборонительный характер в условиях угроз со стороны Украины и стран ЕС. В свою очередь госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Белоруссия не вовлекаться в военный конфликт, однако, если государственная граница будет нарушена, она даст отпор. Накануне, 14 октября, белорусский лидер сообщил, что из-за обострения ситуации на границе в Белоруссии принято решение об усилении контртеррористических мероприятий, для чего введен режим повышенной террористической опасности.Ранее на заседании Совета глав государств СНГ он призвал всех руководителей стран Содружества готовиться к самым разным провокациям со стороны Запада "по всему периметру СНГ".

https://crimea.ria.ru/20221014/lukashenko-v-belorussii-vveli-rezhim-povyshennoy-terroristicheskoy-opasnosti-1124886871.html

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, армия и флот, российская федерация (россия, рф)