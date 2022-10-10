https://crimea.ria.ru/20221010/minoborony-belorussii-razyasnili-plany-armii-1124810048.html
В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии
В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии - РИА Новости Крым, 10.10.2022
В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии
Планы белорусской армии носят оборонительный характер в условиях угроз со стороны Украины и стран ЕС. Об этом заявил глава минобороны страны Виктор Хренин,... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T17:35
2022-10-10T17:35
2022-10-10T17:36
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Планы белорусской армии носят оборонительный характер в условиях угроз со стороны Украины и стран ЕС. Об этом заявил глава минобороны страны Виктор Хренин, подчеркнув, что ответ в случае внешней агрессии будет "мгновенным и жестким". Его цитирует пресс-служба ведомства.Он предостерег Украину и соседние с ней страны Евросоюза от неправильных шагов, отметив, что если они не будут сделаны, то войны не будет."Еще раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите с нами войны – мы не хотим ее тоже", – добавил глава оборонного ведомства.Ранее 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина готовится к удару по Белоруссии, чтобы втянуть Минск в войну, в связи с чем для обеспечения безопасности страны в условиях новых угроз развертывается региональная группировка РФ и Беларуси, о чем ранее он уже договорился с президентом России Владимиром Путиным.
https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html
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белоруссия
В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии
Глава МО Белоруссии Хренин: планы белорусской армии носят оборонительный характер
17:35 10.10.2022 (обновлено: 17:36 10.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Планы белорусской армии носят оборонительный характер в условиях угроз со стороны Украины и стран ЕС. Об этом заявил глава минобороны страны Виктор Хренин, подчеркнув, что ответ в случае внешней агрессии будет "мгновенным и жестким". Его цитирует пресс-служба ведомства.
"Наши планы – это планы обороны. На случай, если нападать будут на нас. Если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии. Как было сказано главнокомандующим, ответ будет мгновенным и жестким", – сказал Хренин.
Он предостерег Украину и соседние с ней страны Евросоюза от неправильных шагов, отметив, что если они не будут сделаны, то войны не будет.
"Еще раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите с нами войны – мы не хотим ее тоже", – добавил глава оборонного ведомства.
Ранее 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что Украина готовится к удару по Белоруссии, чтобы втянуть Минск в войну, в связи с чем для обеспечения безопасности страны в условиях новых угроз развертывается региональная группировка РФ и Беларуси, о чем ранее он уже договорился с президентом России Владимиром Путиным.