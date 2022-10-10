Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221010/minoborony-belorussii-razyasnili-plany-armii-1124810048.html
В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии
В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии - РИА Новости Крым, 10.10.2022
В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии
Планы белорусской армии носят оборонительный характер в условиях угроз со стороны Украины и стран ЕС. Об этом заявил глава минобороны страны Виктор Хренин,... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T17:35
2022-10-10T17:36
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124728749_0:159:3075:1888_1920x0_80_0_0_425b9ae92ddc1e6ac4661706e0d6ec6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Планы белорусской армии носят оборонительный характер в условиях угроз со стороны Украины и стран ЕС. Об этом заявил глава минобороны страны Виктор Хренин, подчеркнув, что ответ в случае внешней агрессии будет "мгновенным и жестким". Его цитирует пресс-служба ведомства.Он предостерег Украину и соседние с ней страны Евросоюза от неправильных шагов, отметив, что если они не будут сделаны, то войны не будет."Еще раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите с нами войны – мы не хотим ее тоже", – добавил глава оборонного ведомства.Ранее 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина готовится к удару по Белоруссии, чтобы втянуть Минск в войну, в связи с чем для обеспечения безопасности страны в условиях новых угроз развертывается региональная группировка РФ и Беларуси, о чем ранее он уже договорился с президентом России Владимиром Путиным.
https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124728749_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_85cb224c2219f49741f1c8b826b3aeb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия
В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии

Глава МО Белоруссии Хренин: планы белорусской армии носят оборонительный характер

17:35 10.10.2022 (обновлено: 17:36 10.10.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Планы белорусской армии носят оборонительный характер в условиях угроз со стороны Украины и стран ЕС. Об этом заявил глава минобороны страны Виктор Хренин, подчеркнув, что ответ в случае внешней агрессии будет "мгновенным и жестким". Его цитирует пресс-служба ведомства.
"Наши планы – это планы обороны. На случай, если нападать будут на нас. Если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии. Как было сказано главнокомандующим, ответ будет мгновенным и жестким", – сказал Хренин.
Он предостерег Украину и соседние с ней страны Евросоюза от неправильных шагов, отметив, что если они не будут сделаны, то войны не будет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:05
Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко
"Еще раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите с нами войны – мы не хотим ее тоже", – добавил глава оборонного ведомства.
Ранее 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина готовится к удару по Белоруссии, чтобы втянуть Минск в войну, в связи с чем для обеспечения безопасности страны в условиях новых угроз развертывается региональная группировка РФ и Беларуси, о чем ранее он уже договорился с президентом России Владимиром Путиным.
 
Белоруссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Крымчанин пойдет под суд за убийство 15-летней давности
17:48В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов СВО
17:35В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии
17:22Власти Херсона оценили ситуацию в регионе и на линии соприкосновения
16:47Льготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект
16:31По Крымскому мосту проехало уже более 6800 автомобилей – Минтранс
16:30Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе
16:23Часть Белгородской области уходит на дистант – губернатор
16:22Хуснуллин назвал срок устранения повреждений опоры Крымского моста
16:17Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым
16:09Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин
16:00Ozon временно остановил поставки товаров в Крым
15:41Обстрел Белгородской области продолжается – Гладков
15:35"Теперь мы тоже вас не слышим": сенатор о реакции ЕС на удары по Украине
15:10"Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида"
14:41За терактом на Крымском мосту могут стоять западные кураторы СБУ
14:32Около 700 грузовиков ожидают очереди на переправу через Керченский пролив
14:25Медведев назвал будущую цель СВО на Украине
14:11Российские военные отбили атаку ВСУ и наемников в Херсонской области
14:06Путин сообщил о попытке Киева подорвать "Турецкий поток"
Лента новостейМолния