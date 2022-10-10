https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html

Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко

Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко

Руководство Украины не просто обсуждает, а планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну, заявил белорусский... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T12:05

2022-10-10T12:05

2022-10-10T12:06

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

политика

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Руководство Украины не просто обсуждает, а планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.Он также добавил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о развертывании региональной группировки РФ и Белоруссии.В понедельник президент Белоруссии проводит совещание с военными и силовиками. Как сообщает Telegram-канал "Пул первого", глава государства поставил задачу определить, что еще надо предпринять для укрепления безопасности государства "с учетом быстро меняющейся обстановки".

белоруссия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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