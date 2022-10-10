Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко
Лукашенко: Украина планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы втянуть Минск в войну
12:05 10.10.2022 (обновлено: 12:06 10.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Руководство Украины не просто обсуждает, а планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси… Это безумство с точки зрения военных. Тем не менее, процесс пошел. Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью", – цитирует Лукашенко агентство "БелТА".
Он также добавил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о развертывании региональной группировки РФ и Белоруссии.
"Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа этой группировки - армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - заявил Лукашенко.
В понедельник президент Белоруссии проводит совещание с военными и силовиками. Как сообщает Telegram-канал "Пул первого", глава государства поставил задачу определить, что еще надо предпринять для укрепления безопасности государства "с учетом быстро меняющейся обстановки".