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Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко
Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко
Руководство Украины не просто обсуждает, а планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну, заявил белорусский... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T12:05
2022-10-10T12:06
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
политика
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Руководство Украины не просто обсуждает, а планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.Он также добавил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о развертывании региональной группировки РФ и Белоруссии.В понедельник президент Белоруссии проводит совещание с военными и силовиками. Как сообщает Telegram-канал "Пул первого", глава государства поставил задачу определить, что еще надо предпринять для укрепления безопасности государства "с учетом быстро меняющейся обстановки".
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, политика, специальная военная операция рф на украине, украина
Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко

Лукашенко: Украина планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы втянуть Минск в войну

12:05 10.10.2022 (обновлено: 12:06 10.10.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Руководство Украины не просто обсуждает, а планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси… Это безумство с точки зрения военных. Тем не менее, процесс пошел. Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью", – цитирует Лукашенко агентство "БелТА".
Он также добавил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о развертывании региональной группировки РФ и Белоруссии.
"Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа этой группировки - армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - заявил Лукашенко.
В понедельник президент Белоруссии проводит совещание с военными и силовиками. Как сообщает Telegram-канал "Пул первого", глава государства поставил задачу определить, что еще надо предпринять для укрепления безопасности государства "с учетом быстро меняющейся обстановки".
Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияПолитикаСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраина
 
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