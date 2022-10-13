https://crimea.ria.ru/20221013/kogda-belorussiya-nachnet-voevat--sovbez-respubliki-1124854369.html
Когда Белоруссия начнет воевать – Совбез республики
Когда Белоруссия начнет воевать – Совбез республики - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Когда Белоруссия начнет воевать – Совбез республики
Белоруссия не намерена поддаваться на провокации Запада, столкнувшего "славянские народы лбами", и вовлекаться в боевые действия, но безусловно сделает это,... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T12:31
2022-10-13T12:31
2022-10-13T12:31
белоруссия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Белоруссия не намерена поддаваться на провокации Запада, столкнувшего "славянские народы лбами", и вовлекаться в боевые действия, но безусловно сделает это, если ее государственная граница будет нарушена. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "БелТА".Он отметил, что военное присутствие с "демонстрацией решимости" возле границ Белоруссии, а также политический прессинг и экономические санкции в отношении страны продолжаются уже не первый год. А сегодня Запад активно ищет "рычаги и способы влияния", чтобы втянуть наконец страну в военный конфликт."Пытаются втянуть Беларусь всеми правдами и неправдами. Различная фейковая информация, ищут другие варианты. <...> И все это нарастает", – констатировал белорусский политик.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня не просто обсуждает, а намерен нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну.
https://crimea.ria.ru/20221013/tsvetnye-revolyutsii-i-sanktsii-zapada-priblizhayut-tretyu-mirovuyu--lukashenko-1124852370.html
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белоруссия, политика
Когда Белоруссия начнет воевать – Совбез республики
В Совбезе Белоруссии назвали условие участия армии республики в боевых действиях
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Белоруссия не намерена поддаваться на провокации Запада, столкнувшего "славянские народы лбами", и вовлекаться в боевые действия, но безусловно сделает это, если ее государственная граница будет нарушена. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "БелТА".
"Беларусь, как сказал президент, воевать не будет, претензий предъявлять не будет. За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор", – сказал Вольфович.
Он отметил, что военное присутствие с "демонстрацией решимости" возле границ Белоруссии, а также политический прессинг и экономические санкции в отношении страны продолжаются уже не первый год. А сегодня Запад активно ищет "рычаги и способы влияния", чтобы втянуть наконец страну в военный конфликт.
"Пытаются втянуть Беларусь всеми правдами и неправдами. Различная фейковая информация, ищут другие варианты. <...> И все это нарастает", – констатировал белорусский политик.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что Киев сегодня не просто обсуждает, а намерен нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну.