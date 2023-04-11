https://crimea.ria.ru/20230411/fregat-chf-provel-odinochnyy-boy-s-protivnikom-na-ucheniyakh-v-chernom-more-1128116352.html

Фрегат ЧФ провел одиночный бой с противником на учениях в Черном море

Фрегат ЧФ провел одиночный бой с противником на учениях в Черном море - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Фрегат ЧФ провел одиночный бой с противником на учениях в Черном море

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" провел в море учебный одиночный бой, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Об этом... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T14:29

2023-04-11T14:29

2023-04-11T14:29

фрегат чф "адмирал макаров"

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" провел в море учебный одиночный бой, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Мероприятия отрабатывались в рамках выполнения специальной курсовой задачи "Плавание и ведение боя одиночным кораблем" (К-2), уточнили в ведомстве.Учения прошли в акватории Черного моря на полигоне боевой подготовки. Ранее экипаж фрегата сдал первую курсовую задачу (К-1). Это ежегодный начальный этап в системе допуска личного состава кораблей к выполнению задач по предназначению.В марте ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море, а в начале апреля подлодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы по подводным и наземным целям.Читайте также на РИА Новости Крым:Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения Весенний призыв: сколько человек пойдут служить в Севастополе

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