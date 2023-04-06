https://crimea.ria.ru/20230406/v-akvatorii-chernogo-morya-podlodka-alrosa-provela-torpednye-strelby-1128008934.html

В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы

В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы - РИА Новости Крым, 06.04.2023

В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы

Экипаж подводной лодки "Алроса" выполняет подготовку к выполнению задач в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T09:55

2023-04-06T09:55

2023-04-06T09:57

черное море

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Экипаж подводной лодки "Алроса" выполняет подготовку к выполнению задач в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Уточняется, что в ходе отработки элементов курсовой задачи также были выполнены торпедные стрельбы по подводным и надводным целям.На следующем этапе подготовки экипаж установит минные заграждения и отработает действия по уклонению от противолодочной авиации возможного противника.Ранее сообщалось, что ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море.Также в акватории Черного моря ракетные корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы. Огонь по надводной цели вели малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" и "Ингушетия".Читайте также на РИА Новости Крым:Ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном мореВ Балаклавском музее подводных лодок уникальное пополнениеУкраина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал

https://crimea.ria.ru/20230321/otkryli-ogon-v-chernom-more-proshli-strelby-raketnykh-korabley-chf-1127668680.html

черное море

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черное море, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, армия и флот