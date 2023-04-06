https://crimea.ria.ru/20230406/v-akvatorii-chernogo-morya-podlodka-alrosa-provela-torpednye-strelby-1128008934.html
В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы
В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы - РИА Новости Крым, 06.04.2023
В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы
Экипаж подводной лодки "Алроса" выполняет подготовку к выполнению задач в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T09:55
2023-04-06T09:55
2023-04-06T09:57
черное море
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/15/1120935767_0:41:551:350_1920x0_80_0_0_a94dd869f8c9c79ccf8b82fe049b49b6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Экипаж подводной лодки "Алроса" выполняет подготовку к выполнению задач в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Уточняется, что в ходе отработки элементов курсовой задачи также были выполнены торпедные стрельбы по подводным и надводным целям.На следующем этапе подготовки экипаж установит минные заграждения и отработает действия по уклонению от противолодочной авиации возможного противника.Ранее сообщалось, что ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море.Также в акватории Черного моря ракетные корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы. Огонь по надводной цели вели малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" и "Ингушетия".Читайте также на РИА Новости Крым:Ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном мореВ Балаклавском музее подводных лодок уникальное пополнениеУкраина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал
https://crimea.ria.ru/20230321/otkryli-ogon-v-chernom-more-proshli-strelby-raketnykh-korabley-chf-1127668680.html
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/15/1120935767_15:0:535:390_1920x0_80_0_0_747d5af85933b5a3c0a12655a942ab59.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, армия и флот
В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы
ЧФ РФ: в Черном море подлодка отработала торпедные стрельбы на глубине и по наземным целям
09:55 06.04.2023 (обновлено: 09:57 06.04.2023)