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В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы
В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы - РИА Новости Крым, 06.04.2023
В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы
Экипаж подводной лодки "Алроса" выполняет подготовку к выполнению задач в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T09:55
2023-04-06T09:57
черное море
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Экипаж подводной лодки "Алроса" выполняет подготовку к выполнению задач в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Уточняется, что в ходе отработки элементов курсовой задачи также были выполнены торпедные стрельбы по подводным и надводным целям.На следующем этапе подготовки экипаж установит минные заграждения и отработает действия по уклонению от противолодочной авиации возможного противника.Ранее сообщалось, что ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море.Также в акватории Черного моря ракетные корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы. Огонь по надводной цели вели малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" и "Ингушетия".Читайте также на РИА Новости Крым:Ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном мореВ Балаклавском музее подводных лодок уникальное пополнениеУкраина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал
https://crimea.ria.ru/20230321/otkryli-ogon-v-chernom-more-proshli-strelby-raketnykh-korabley-chf-1127668680.html
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РИА Новости Крым
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черное море, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, армия и флот
В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы

ЧФ РФ: в Черном море подлодка отработала торпедные стрельбы на глубине и по наземным целям

09:55 06.04.2023 (обновлено: 09:57 06.04.2023)
 
© Andrey Brichevskiy/Пресс-служба Минобороны РФПодводная лодка ЧФ
Подводная лодка ЧФ
© Andrey Brichevskiy/Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Экипаж подводной лодки "Алроса" выполняет подготовку к выполнению задач в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
"В одном из морских полигонов в акватории Черного моря подводники выполнили глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по управлению кораблем и применению вооружения на различных глубинах, а также различные способы всплытия на поверхность", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе отработки элементов курсовой задачи также были выполнены торпедные стрельбы по подводным и надводным целям.
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 11:25
Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ
На следующем этапе подготовки экипаж установит минные заграждения и отработает действия по уклонению от противолодочной авиации возможного противника.
Ранее сообщалось, что ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море.
Также в акватории Черного моря ракетные корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы. Огонь по надводной цели вели малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" и "Ингушетия".
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Черное мореЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовостиАрмия и флот
 
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