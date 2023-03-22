https://crimea.ria.ru/20230322/udarnaya-gruppa-korabley-chf-provela-morskoy-boy-v-chernom-more-1127690089.html

Ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море

Ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море

В Черном море прошли учения Черноморского флота, на которых отряд кораблей отразил атаку крылатых ракет и уничтожил группировку противника. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T09:41

2023-03-22T09:41

2023-03-22T09:41

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

черное море

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Черном море прошли учения Черноморского флота, на которых отряд кораблей отразил атаку крылатых ракет и уничтожил группировку противника. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Все цели, включая морские и береговые, были уничтожены. Роль кораблей условного противника сыграли буксируемые щиты-мишени и имитаторы береговых целей, уточнили на флоте.Кроме того, артиллерийские расчеты кораблей ЧФ провели стрельбы по плавающим минам и светящимся авиационным бомбам (САБ). Для тренировок их сбросили в море на парашютах с самолетов Морской авиации и ПВО.В учении приняла участие корабельная ударная группа флота, которую составили фрегат "Адмирал Макаров", сторожевой корабль "Пытливый", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Грайворон", а также ракетные катера "Р-60" и "Ивановец".Читайте также на РИА Новости Крым:Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ Российские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС

черное море

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, черное море, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность