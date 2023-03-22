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Ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море
Ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море
В Черном море прошли учения Черноморского флота, на которых отряд кораблей отразил атаку крылатых ракет и уничтожил группировку противника. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T09:41
2023-03-22T09:41
2023-03-22T09:41
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Черном море прошли учения Черноморского флота, на которых отряд кораблей отразил атаку крылатых ракет и уничтожил группировку противника. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Все цели, включая морские и береговые, были уничтожены. Роль кораблей условного противника сыграли буксируемые щиты-мишени и имитаторы береговых целей, уточнили на флоте.Кроме того, артиллерийские расчеты кораблей ЧФ провели стрельбы по плавающим минам и светящимся авиационным бомбам (САБ). Для тренировок их сбросили в море на парашютах с самолетов Морской авиации и ПВО.В учении приняла участие корабельная ударная группа флота, которую составили фрегат "Адмирал Макаров", сторожевой корабль "Пытливый", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Грайворон", а также ракетные катера "Р-60" и "Ивановец".Читайте также на РИА Новости Крым:Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ Российские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, черное море, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море
В Черном море прошли учения с участием корабельной ударной группы
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Черном море прошли учения Черноморского флота, на которых отряд кораблей отразил атаку крылатых ракет и уничтожил группировку противника. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"По замыслу учения группировка кораблей противника осуществила массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота... Боевые расчеты ПВО фрегатов и малых ракетных кораблей уничтожили крылатые ракеты условного противника, применив зенитные ракетные и артиллерийские комплексы", – сообщили в ведомстве.
Все цели, включая морские и береговые, были уничтожены. Роль кораблей условного противника сыграли буксируемые щиты-мишени и имитаторы береговых целей, уточнили на флоте.
Кроме того, артиллерийские расчеты кораблей ЧФ провели стрельбы по плавающим минам и светящимся авиационным бомбам (САБ). Для тренировок их сбросили в море на парашютах с самолетов Морской авиации и ПВО.
В учении приняла участие корабельная ударная группа флота, которую составили фрегат "Адмирал Макаров", сторожевой корабль "Пытливый", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Грайворон", а также ракетные катера "Р-60" и "Ивановец".
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