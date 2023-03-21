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Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ
Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ
В акватории Черного моря ракетные корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы. Огонь по надводной цели вели малые ракетные корабли "Грайворон" и РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T11:25
2023-03-21T11:25
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
черное море
безопасность республики крым и севастополя
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря ракетные корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы. Огонь по надводной цели вели малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" и "Ингушетия", сообщает пресс-службе ЧФ РФ.Разведданные отряды малых ракетных кораблей получили при помощи БПЛА. Обнаруженный корабль противника был ликвидирован точными попаданиями артснарядов. Кроме того, моряки отработали стрельбы, в том числе, и по макетам плавающих мин.Ранее сообщалось, что российские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море. Экипажи дизель-электрических подводных лодок "Колпино" и "Старый Оскол" Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы практическими торпедами из подводного положения.Читайте также на РИА Новости КрымПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для КрымаСделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности КрымаРоссия, Китай и Иран проводят военно-морские учения
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, черное море, безопасность республики крым и севастополя, новости
Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ

Ракетные корабли Черноморского флота провели стрельбы в акватории Черного моря

11:25 21.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря ракетные корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы. Огонь по надводной цели вели малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" и "Ингушетия", сообщает пресс-службе ЧФ РФ.
"В ходе мероприятия экипажи кораблей получили команду на применение оружия по вражескому кораблю. По легенде учения корабль противника предпринял попытку установки минных заграждений на маршруте перехода кораблей Черноморского флота", - уточнили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Разведданные отряды малых ракетных кораблей получили при помощи БПЛА. Обнаруженный корабль противника был ликвидирован точными попаданиями артснарядов. Кроме того, моряки отработали стрельбы, в том числе, и по макетам плавающих мин.
Ранее сообщалось, что российские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море. Экипажи дизель-электрических подводных лодок "Колпино" и "Старый Оскол" Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы практическими торпедами из подводного положения.
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