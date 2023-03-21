https://crimea.ria.ru/20230321/otkryli-ogon-v-chernom-more-proshli-strelby-raketnykh-korabley-chf-1127668680.html
Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ
Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ
В акватории Черного моря ракетные корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы. Огонь по надводной цели вели малые ракетные корабли "Грайворон" и РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T11:25
2023-03-21T11:25
2023-03-21T11:25
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
черное море
безопасность республики крым и севастополя
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря ракетные корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы. Огонь по надводной цели вели малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" и "Ингушетия", сообщает пресс-службе ЧФ РФ.Разведданные отряды малых ракетных кораблей получили при помощи БПЛА. Обнаруженный корабль противника был ликвидирован точными попаданиями артснарядов. Кроме того, моряки отработали стрельбы, в том числе, и по макетам плавающих мин.Ранее сообщалось, что российские подлодки провели стрельбы торпедами по целям в Черном море. Экипажи дизель-электрических подводных лодок "Колпино" и "Старый Оскол" Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы практическими торпедами из подводного положения.Читайте также на РИА Новости КрымПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для КрымаСделаем все для пресечения любых угроз – Путин о защищенности КрымаРоссия, Китай и Иран проводят военно-морские учения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, черное море, безопасность республики крым и севастополя, новости
Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ
Ракетные корабли Черноморского флота провели стрельбы в акватории Черного моря