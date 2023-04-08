https://crimea.ria.ru/20230408/zvuki-strelby-v-sevastopole--idut-ucheniya-flota-1128059353.html
Звуки стрельбы в Севастополе – идут учения флота
Звуки стрельбы в Севастополе – идут учения флота - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Звуки стрельбы в Севастополе – идут учения флота
В Севастополе на Северном молу проходят учения военных Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T13:18
2023-04-08T13:18
2023-04-08T13:18
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе на Северном молу проходят учения военных Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Учения флота на Северном молу стартовали в апреле. В понедельник военные отработали стрельбу из стрелкового оружия, а во вторник в районе Карантинной бухты провели профилактическую работу в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения.Кроме того, 7 апреля в Евпатории прошли плановые учения силовиков. В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Ранее Развожаев предупредил, что в сети все чаще можно увидеть фейковые сообщения о ситуации в Севастополе, в том числе о последствиях атак беспилотников, и призвал получать информацию из официальных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбыГромкие звуки в Евпатории – что происходитСтрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит
https://crimea.ria.ru/20230408/stali-izvestny-posledstviya-padeniya-oblomkov-ukrainskoy-rakety-v-krymu-1128058471.html
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севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество, крым
Звуки стрельбы в Севастополе – идут учения флота
Развожаев: в Севастополе на Северном молу флот отрабатывает учебную стрельбу