https://crimea.ria.ru/20230403/strelba-na-severnom-molu-v-sevastopole--chto-proiskhodit-1127953871.html

Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит

Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит

На Северном молу Севастополя проходят учения Черноморского флота России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T18:26

2023-04-03T18:26

2023-04-03T18:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На Северном молу Севастополя проходят учения Черноморского флота России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, губернатор обратился с горожанам и гостям города с просьбой не публиковать в сети видео тренировок военнослужащих.Губернатор города регулярно сообщает населению о плановых учениях военных, а также о работе МЧС по уничтожению боеприпасов времен ВОВ.Главы крымских городов также оперативно предоставляют информацию в случае плановых учений силовиков. Так глава Евпатории Елена Демидова на минувшей неделе призвала жителей и гостей города не пугаться громких звуков.На полигонах Крыма и Севастополя регулярно проводятся тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов сил противовоздушной обороны. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причинуВ Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствиеНад Крымом сбит беспилотник

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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