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Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит
Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит
На Северном молу Севастополя проходят учения Черноморского флота России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T18:26
2023-04-03T18:26
2023-04-03T18:26
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На Северном молу Севастополя проходят учения Черноморского флота России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, губернатор обратился с горожанам и гостям города с просьбой не публиковать в сети видео тренировок военнослужащих.Губернатор города регулярно сообщает населению о плановых учениях военных, а также о работе МЧС по уничтожению боеприпасов времен ВОВ.Главы крымских городов также оперативно предоставляют информацию в случае плановых учений силовиков. Так глава Евпатории Елена Демидова на минувшей неделе призвала жителей и гостей города не пугаться громких звуков.На полигонах Крыма и Севастополя регулярно проводятся тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов сил противовоздушной обороны. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причинуВ Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствиеНад Крымом сбит беспилотник
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит
Развожаев объяснил причину стрельбы на Северном молу в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На Северном молу Севастополя проходят учения Черноморского флота России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На Северном молу идет учебная стрельба нашего флота", – написал Развожаев. В городе все спокойно, уточнил он.
Кроме того, губернатор обратился с горожанам и гостям города с просьбой не публиковать в сети видео тренировок военнослужащих.
Губернатор города регулярно сообщает населению о плановых учениях военных, а также о работе
МЧС по уничтожению боеприпасов времен ВОВ.
Главы крымских городов также оперативно предоставляют информацию в случае плановых учений силовиков. Так глава Евпатории Елена Демидова на минувшей неделе призвала
жителей и гостей города не пугаться громких звуков.
На полигонах Крыма и Севастополя регулярно проводятся тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов сил противовоздушной обороны. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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