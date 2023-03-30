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В Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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В Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствие
В Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 30.03.2023
В Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствие
Громкие звуки, которые жители Евпатории могут слышать в четверг днем, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава администрации Евпатории... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T11:42
2023-03-30T11:42
курортный комплекс "новая евпатория"
крым
елена демидова
армия и флот
вооруженные силы россии
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители Евпатории могут слышать в четверг днем, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.Ранее в Евпатории и Севастополе прошли плановые учения военнослужащих и силовых структур, которые сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Главы обоих городов предупредили об этом людей в соцсетях, призвали соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причинуЗвуки взрывов в Евпатории – власти назвали причинуМассированная атака беспилотников на Крым отбита – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230329/nad-krymom-srabotala-pvo-1127853168.html
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курортный комплекс "новая евпатория", крым, елена демидова, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости крыма
В Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствие

Глава Евпатории Демидова: громкие звуки в городе связаны с плановыми учениями силовиков

11:42 30.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители Евпатории могут слышать в четверг днем, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.
"Уважаемые евпаторийцы! Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки. Просьба сохранять спокойствие", - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее в Евпатории и Севастополе прошли плановые учения военнослужащих и силовых структур, которые сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Главы обоих городов предупредили об этом людей в соцсетях, призвали соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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Курортный комплекс "Новая Евпатория"КрымЕлена ДемидоваАрмия и флотВооруженные силы РоссииОбществоНовости Крыма
 
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