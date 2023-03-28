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В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причину
В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причину - РИА Новости Крым, 28.03.2023
В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причину
В Севастополе проходит тренировка сил ПВО, этим объясняются громкие звуки в центре города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T12:12
2023-03-28T12:12
2023-03-28T12:18
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит тренировка сил ПВО, этим объясняются громкие звуки в центре города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Накануне в центре Севастополя также было шумно, губернатор города объяснил это противодиверсионными учениями военных. В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко – работает МЧС Звуки взрывов в Евпатории – власти назвали причину У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины)
В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причину
Развожаев: громкие звуки в городе – тренировка ПВО
12:12 28.03.2023 (обновлено: 12:18 28.03.2023)