Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причину - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230328/v-sevastopole-rabotaet-pvo-1127810658.html
В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причину
В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причину - РИА Новости Крым, 28.03.2023
В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причину
В Севастополе проходит тренировка сил ПВО, этим объясняются громкие звуки в центре города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T12:12
2023-03-28T12:18
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123825174_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_2b1636dedbdc01022c20b29e5555b855.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит тренировка сил ПВО, этим объясняются громкие звуки в центре города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Накануне в центре Севастополя также было шумно, губернатор города объяснил это противодиверсионными учениями военных. В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко – работает МЧС Звуки взрывов в Евпатории – власти назвали причину У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123825174_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_995aa0ddff90a886e9c338741cde448c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины)
В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причину

Развожаев: громкие звуки в городе – тренировка ПВО

12:12 28.03.2023 (обновлено: 12:18 28.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У"
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит тренировка сил ПВО, этим объясняются громкие звуки в центре города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Громкие звуки сегодня в центре – это тренировка ПВО. В городе все спокойно", – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне в центре Севастополя также было шумно, губернатор города объяснил это противодиверсионными учениями военных.
В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе громко – работает МЧС
Звуки взрывов в Евпатории – власти назвали причину
У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:26В Севастополе гладильщик украл почти 400 тысяч и спустил их на веселье
14:02Когда здравоохранение Запорожья перейдет на стандарты России
13:37В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов
13:17При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда
13:11В Кремле оценили непринятие Совбезом ООН резолюции по "Северным потокам"
12:54Земля участникам СВО в Крыму – названа дата выдачи документов
12:51Очередь на паромы в Крым выросла в два раза
12:43Больше не побратимы: в Баден-Бадене приостановили договор с Ялтой
12:35РНКБ выдал более 1 млрд рублей кредитов с начала года по "Программе 1764"
12:32Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видов
12:12В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причину
12:05Вырвал сейф из стены: раскрыта крупная кража в Алуште
11:39Освобождение не за горами: Пушилин рассказал о ходе боев за Авдеевку
11:22"Молитесь". Трамп о решении Путина по ядерному оружию
11:16750 доз: в Симферополе задержан наркодилер с крупной партией "закладок"
11:09В Тель-Авиве вновь прошел митинг против новой судебной реформы
10:40Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветра
10:36COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:27Сальдо оценил перспективы форсирования Днепра ВСУ
10:15Ситуация в Керченском проливе: объявлено штормовое предупреждение
Лента новостейМолния