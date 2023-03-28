https://crimea.ria.ru/20230328/v-sevastopole-rabotaet-pvo-1127810658.html

В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причину

В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причину - РИА Новости Крым, 28.03.2023

В Севастополе работает ПВО - губернатор назвал причину

В Севастополе проходит тренировка сил ПВО, этим объясняются громкие звуки в центре города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T12:12

2023-03-28T12:12

2023-03-28T12:18

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости крыма

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123825174_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_2b1636dedbdc01022c20b29e5555b855.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит тренировка сил ПВО, этим объясняются громкие звуки в центре города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Накануне в центре Севастополя также было шумно, губернатор города объяснил это противодиверсионными учениями военных. В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко – работает МЧС Звуки взрывов в Евпатории – власти назвали причину У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины)