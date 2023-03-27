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В центре Севастополя громко: губернатор объяснил причину - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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В центре Севастополя громко: губернатор объяснил причину
В центре Севастополя громко: губернатор объяснил причину - РИА Новости Крым, 27.03.2023
В центре Севастополя громко: губернатор объяснил причину
Громкие звуки в центре Севастополя в понедельник – это профилактическая работа военных, которая направлена на предотвращение диверсий, в том числе подводных. Об РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T16:55
2023-03-27T16:59
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
новости крыма
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя в понедельник – это профилактическая работа военных, которая направлена на предотвращение диверсий, в том числе подводных. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Утром 22 марта в Севастополе силы Черноморского флота отбили атаку морских дронов, которые пытались проникнуть в бухту. Люди и военные корабли не пострадали, однако зафиксированы повреждения зданий. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 марта наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь. Высоких наград были удостоены военнослужащие Крымской военно-морской базы ЧФ, матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякамУ нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов
https://crimea.ria.ru/20230322/udarnaya-gruppa-korabley-chf-provela-morskoy-boy-v-chernom-more-1127690089.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, новости крыма, общество
В центре Севастополя громко: губернатор объяснил причину

Развожаев: громкие звуки в Севастополе – тренировки военных по борьбе с диверсантами

16:55 27.03.2023 (обновлено: 16:59 27.03.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСевастопольская бухта. Архивное фото
Севастопольская бухта. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя в понедельник – это профилактическая работа военных, которая направлена на предотвращение диверсий, в том числе подводных. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в центре города – это наши военные проводят профилактическую работу в интересах ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение - ред.)", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он заверил, что в городе все спокойно.
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Утром 22 марта в Севастополе силы Черноморского флота отбили атаку морских дронов, которые пытались проникнуть в бухту. Люди и военные корабли не пострадали, однако зафиксированы повреждения зданий.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 марта наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь. Высоких наград были удостоены военнослужащие Крымской военно-морской базы ЧФ, матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотНовости КрымаОбщество
 
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