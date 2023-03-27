https://crimea.ria.ru/20230327/v-tsentre-sevastopolya-gromko-gubernator-obyasnil-prichinu-1127800481.html

В центре Севастополя громко: губернатор объяснил причину

В центре Севастополя громко: губернатор объяснил причину - РИА Новости Крым, 27.03.2023

В центре Севастополя громко: губернатор объяснил причину

Громкие звуки в центре Севастополя в понедельник – это профилактическая работа военных, которая направлена на предотвращение диверсий, в том числе подводных. Об РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T16:55

2023-03-27T16:55

2023-03-27T16:59

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

новости крыма

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя в понедельник – это профилактическая работа военных, которая направлена на предотвращение диверсий, в том числе подводных. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Утром 22 марта в Севастополе силы Черноморского флота отбили атаку морских дронов, которые пытались проникнуть в бухту. Люди и военные корабли не пострадали, однако зафиксированы повреждения зданий. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 марта наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь. Высоких наград были удостоены военнослужащие Крымской военно-морской базы ЧФ, матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякамУ нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов

https://crimea.ria.ru/20230322/udarnaya-gruppa-korabley-chf-provela-morskoy-boy-v-chernom-more-1127690089.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, новости крыма, общество