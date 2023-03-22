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В Севастополе громко – работает МЧС
В Севастополе громко – работает МЧС - РИА Новости Крым, 22.03.2023
В Севастополе громко – работает МЧС
Громкие звуки, которые были слышны днем в Севастополе, – взрывы при уничтожении силами МЧС боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T15:21
2023-03-22T15:21
2023-03-22T15:21
севастополь
гу мчс россии по севастополю
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые были слышны днем в Севастополе, – взрывы при уничтожении силами МЧС боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В пресс-службе МЧС РИА Новости Крым пояснили, что это плановое мероприятие, которое, как правило, проводится дважды в неделю, "а если боеприпасов много, то и чаще"."Это абсолютно плановое явление. Два раза в неделю происходит уничтожение боеприпасов, найденных ранее на территории города Севастополя в ходе отработки заявок от населения. Все мероприятия проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности", – сказали в ведомстве.Здесь отметили, что в ходе таких мероприятия всегда ведется мониторинг с воздуха и обследование территории на наличие людей и гражданских объектов, чтобы исключить угрозу жизни и возможность повреждения имущества граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследование В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов – видео
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, гу мчс россии по севастополю, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
В Севастополе громко – работает МЧС
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые были слышны днем в Севастополе, – взрывы при уничтожении силами МЧС боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Вижу сообщения на счет громких звуков. Это сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы (гора – ред.) произвели плановое уничтожение боеприпаса времен ВОВ. В городе все спокойно", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В пресс-службе МЧС РИА Новости Крым пояснили, что это плановое мероприятие, которое, как правило, проводится дважды в неделю, "а если боеприпасов много, то и чаще".
"Это абсолютно плановое явление. Два раза в неделю происходит уничтожение боеприпасов, найденных ранее на территории города Севастополя в ходе отработки заявок от населения. Все мероприятия проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности", – сказали в ведомстве.
Здесь отметили, что в ходе таких мероприятия всегда ведется мониторинг с воздуха и обследование территории на наличие людей и гражданских объектов, чтобы исключить угрозу жизни и возможность повреждения имущества граждан.
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