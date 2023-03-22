https://crimea.ria.ru/20230322/v-sevastopole-gromko--rabotaet-mchs-1127702232.html

В Севастополе громко – работает МЧС

В Севастополе громко – работает МЧС - РИА Новости Крым, 22.03.2023

В Севастополе громко – работает МЧС

Громкие звуки, которые были слышны днем в Севастополе, – взрывы при уничтожении силами МЧС боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T15:21

2023-03-22T15:21

2023-03-22T15:21

севастополь

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крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые были слышны днем в Севастополе, – взрывы при уничтожении силами МЧС боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В пресс-службе МЧС РИА Новости Крым пояснили, что это плановое мероприятие, которое, как правило, проводится дважды в неделю, "а если боеприпасов много, то и чаще"."Это абсолютно плановое явление. Два раза в неделю происходит уничтожение боеприпасов, найденных ранее на территории города Севастополя в ходе отработки заявок от населения. Все мероприятия проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности", – сказали в ведомстве.Здесь отметили, что в ходе таких мероприятия всегда ведется мониторинг с воздуха и обследование территории на наличие людей и гражданских объектов, чтобы исключить угрозу жизни и возможность повреждения имущества граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследование В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов – видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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