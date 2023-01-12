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Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследование - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследование
Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследование - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследование
Обнаруженный в центре Севастополе боеприпас транспортировали для уничтожения. Обстоятельства, при которых опасный артефакт оказался в общественном месте,... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T18:48
2023-01-12T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Обнаруженный в центре Севастополе боеприпас транспортировали для уничтожения. Обстоятельства, при которых опасный артефакт оказался в общественном месте, расследуются правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.В четверг, 12 января, в Севастополе в общественном месте обнаружили похожий на боеприпас предмет. По данным чрезвычайного ведомства, это минометная мина советского производства ММ-82 времен Великой Отечественной войны.Снаряд уничтожат путем контролируемого подрыва на специальном полигоне. В то же время, правоохранители расследуют обстоятельства, при которых он оказался в мусорном баке и установят личность правонарушителя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войныВ Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видеоВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследование

Найденный в мусорном баке в Севастополе боеприпас оказался минометной миной времен войны

18:48 12.01.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНайденный в мусорном баке в Севастополе боеприпас оказался минометной миной времен ВОВ
Найденный в мусорном баке в Севастополе боеприпас оказался минометной миной времен ВОВ
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Обнаруженный в центре Севастополе боеприпас транспортировали для уничтожения. Обстоятельства, при которых опасный артефакт оказался в общественном месте, расследуются правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
В четверг, 12 января, в Севастополе в общественном месте обнаружили похожий на боеприпас предмет. По данным чрезвычайного ведомства, это минометная мина советского производства ММ-82 времен Великой Отечественной войны.
"Минометную мину, обнаруженную в мусорном контейнере по улице Гоголя, пиротехники МЧС транспортировали для уничтожения. С соблюдением мер безопасности боеприпас погрузили на борт спецавтомобиля и вывезли с места обнаружения", - говорится в сообщении.
Снаряд уничтожат путем контролируемого подрыва на специальном полигоне. В то же время, правоохранители расследуют обстоятельства, при которых он оказался в мусорном баке и установят личность правонарушителя.
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