https://crimea.ria.ru/20230112/minometnaya-mina-v-musornom-bake-politsiya-sevastopolya-vedet-rassledovanie-1126375724.html

Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследование

Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследование - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследование

Обнаруженный в центре Севастополе боеприпас транспортировали для уничтожения. Обстоятельства, при которых опасный артефакт оказался в общественном месте,... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T18:48

2023-01-12T18:48

2023-01-12T18:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Обнаруженный в центре Севастополе боеприпас транспортировали для уничтожения. Обстоятельства, при которых опасный артефакт оказался в общественном месте, расследуются правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.В четверг, 12 января, в Севастополе в общественном месте обнаружили похожий на боеприпас предмет. По данным чрезвычайного ведомства, это минометная мина советского производства ММ-82 времен Великой Отечественной войны.Снаряд уничтожат путем контролируемого подрыва на специальном полигоне. В то же время, правоохранители расследуют обстоятельства, при которых он оказался в мусорном баке и установят личность правонарушителя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войныВ Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видеоВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе

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2023

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