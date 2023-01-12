https://crimea.ria.ru/20230112/minometnaya-mina-v-musornom-bake-politsiya-sevastopolya-vedet-rassledovanie-1126375724.html
Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследование
Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследование - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследование
Обнаруженный в центре Севастополе боеприпас транспортировали для уничтожения. Обстоятельства, при которых опасный артефакт оказался в общественном месте,... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T18:48
2023-01-12T18:48
2023-01-12T18:48
новости крыма
крым
севастополь
происшествия
гу мчс россии по севастополю
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0c/1126375610_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c5557f692bbe6ae60bf84abd63941bee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Обнаруженный в центре Севастополе боеприпас транспортировали для уничтожения. Обстоятельства, при которых опасный артефакт оказался в общественном месте, расследуются правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.В четверг, 12 января, в Севастополе в общественном месте обнаружили похожий на боеприпас предмет. По данным чрезвычайного ведомства, это минометная мина советского производства ММ-82 времен Великой Отечественной войны.Снаряд уничтожат путем контролируемого подрыва на специальном полигоне. В то же время, правоохранители расследуют обстоятельства, при которых он оказался в мусорном баке и установят личность правонарушителя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войныВ Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видеоВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0c/1126375610_88:0:1225:853_1920x0_80_0_0_0e403b8a4ee37139ceaefc6cd5dd9b5d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, севастополь, происшествия, гу мчс россии по севастополю, общество
Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследование
Найденный в мусорном баке в Севастополе боеприпас оказался минометной миной времен войны