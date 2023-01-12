https://crimea.ria.ru/20230112/v-sevastopole-v-musornom-bake-nashli-pokhozhiy-na-boepripas-predmet-1126374647.html

В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет

В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет - РИА Новости Крым, 12.01.2023

В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет

В Севастополе в общественном месте обнаружили похожий на боеприпас предмет, опасная зона оцеплена, на месте работают правоохранители. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T18:00

2023-01-12T18:00

2023-01-12T18:03

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умвд россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в общественном месте обнаружили похожий на боеприпас предмет, опасная зона оцеплена, на месте работают правоохранители. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника пресс-службы севастопольского управления МВД России Мария Точилина.В четверг ряд СМИ и соцсети сообщили о подозрительном предмете, который нашли жители города в мусорном баке. Он напоминает артиллерийскую мину.Правоохранители оперативно оцепили место происшествия и сообщили о находке экстренным службам.Как сообщалось, накануне на территории садового товарищества в Севастополе была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба времен Великой Отечественной войны. Ее сотрудники севастопольского главка МЧС вывезли на спецполигон и уничтожили.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеВ Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войныВ Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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