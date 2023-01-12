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В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет
В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет - РИА Новости Крым, 12.01.2023
В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет
В Севастополе в общественном месте обнаружили похожий на боеприпас предмет, опасная зона оцеплена, на месте работают правоохранители. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в общественном месте обнаружили похожий на боеприпас предмет, опасная зона оцеплена, на месте работают правоохранители. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника пресс-службы севастопольского управления МВД России Мария Точилина.В четверг ряд СМИ и соцсети сообщили о подозрительном предмете, который нашли жители города в мусорном баке. Он напоминает артиллерийскую мину.Правоохранители оперативно оцепили место происшествия и сообщили о находке экстренным службам.Как сообщалось, накануне на территории садового товарищества в Севастополе была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба времен Великой Отечественной войны. Ее сотрудники севастопольского главка МЧС вывезли на спецполигон и уничтожили.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеВ Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войныВ Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю
В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет

МВД Севастополя: в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет

18:00 12.01.2023 (обновлено: 18:03 12.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в общественном месте обнаружили похожий на боеприпас предмет, опасная зона оцеплена, на месте работают правоохранители. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника пресс-службы севастопольского управления МВД России Мария Точилина.
В четверг ряд СМИ и соцсети сообщили о подозрительном предмете, который нашли жители города в мусорном баке. Он напоминает артиллерийскую мину.
"В полицию поступило сообщение об обнаружении в общественном месте предмета, визуально схожего на боеприпас. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу", - сказала Точилина.
Правоохранители оперативно оцепили место происшествия и сообщили о находке экстренным службам.
Как сообщалось, накануне на территории садового товарищества в Севастополе была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба времен Великой Отечественной войны. Ее сотрудники севастопольского главка МЧС вывезли на спецполигон и уничтожили.
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