https://crimea.ria.ru/20230112/v-sevastopole-v-musornom-bake-nashli-pokhozhiy-na-boepripas-predmet-1126374647.html
В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет
В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет - РИА Новости Крым, 12.01.2023
В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет
В Севастополе в общественном месте обнаружили похожий на боеприпас предмет, опасная зона оцеплена, на месте работают правоохранители. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T18:00
2023-01-12T18:00
2023-01-12T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в общественном месте обнаружили похожий на боеприпас предмет, опасная зона оцеплена, на месте работают правоохранители. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника пресс-службы севастопольского управления МВД России Мария Точилина.В четверг ряд СМИ и соцсети сообщили о подозрительном предмете, который нашли жители города в мусорном баке. Он напоминает артиллерийскую мину.Правоохранители оперативно оцепили место происшествия и сообщили о находке экстренным службам.Как сообщалось, накануне на территории садового товарищества в Севастополе была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба времен Великой Отечественной войны. Ее сотрудники севастопольского главка МЧС вывезли на спецполигон и уничтожили.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеВ Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войныВ Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю
В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет
МВД Севастополя: в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет
18:00 12.01.2023 (обновлено: 18:03 12.01.2023)