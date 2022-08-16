https://crimea.ria.ru/20220816/v-sevastopole-v-zhilom-rayone-obnaruzhena-aviabomba-vremen-voyny-1124178129.html

В Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войны

В Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войны - РИА Новости Крым, 16.08.2022

В Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войны

В Севастополе в жилом районе обнаружена немецкая авиационная бомба SD-50 времен Великой Отечественной войны. Вывозить ее небезопасно – утилизировать боеприпас... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T10:53

2022-08-16T10:53

2022-08-16T10:52

севастополь

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в жилом районе обнаружена немецкая авиационная бомба SD-50 времен Великой Отечественной войны. Вывозить ее небезопасно – утилизировать боеприпас будут на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.Информация об опасной находке в районе Качинского шоссе поступила оперативному дежурному накануне днем. Выехавшие на место пиротехники спецотряда чрезвычайного ведомства обследовали боеприпас и приняли решение уничтожить его "непосредственно на месте обнаружения".В данный момент мероприятия по ликвидации ЧС продолжаются. "Организована работа оперативного штаба, на месте задействована оперативная группа Главного управления МЧС России. … определен комплекс мер по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры", – сообщили в ведомстве.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце июля из-за найденных авиабомб времен Великой Отечественной войны – SC-250 и советскую ФАБ-100 – в Севастополе были эвакуированы более 90 человек в разных районах города. Работы осложнялись тем, что в непосредственной близости к местам обнаружения находились зоны частной и многоквартирной жилой застройки. Тогда специалисты разрешили выполнить перевозку опасных предметов на спецполигон для уничтожения.

https://crimea.ria.ru/20220713/v-sevastopole-obezvredili-bombu-vozle-zhilykh-domov-1123833222.html

https://crimea.ria.ru/20220723/v-sevastopole-evakuirovali-pochti-90-chelovek-iz-za-naydennykh-aviabomb-1123936632.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)