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В Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войны - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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В Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войны
В Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войны - РИА Новости Крым, 16.08.2022
В Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войны
В Севастополе в жилом районе обнаружена немецкая авиационная бомба SD-50 времен Великой Отечественной войны. Вывозить ее небезопасно – утилизировать боеприпас... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T10:53
2022-08-16T10:52
севастополь
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в жилом районе обнаружена немецкая авиационная бомба SD-50 времен Великой Отечественной войны. Вывозить ее небезопасно – утилизировать боеприпас будут на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.Информация об опасной находке в районе Качинского шоссе поступила оперативному дежурному накануне днем. Выехавшие на место пиротехники спецотряда чрезвычайного ведомства обследовали боеприпас и приняли решение уничтожить его "непосредственно на месте обнаружения".В данный момент мероприятия по ликвидации ЧС продолжаются. "Организована работа оперативного штаба, на месте задействована оперативная группа Главного управления МЧС России. … определен комплекс мер по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры", – сообщили в ведомстве.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце июля из-за найденных авиабомб времен Великой Отечественной войны – SC-250 и советскую ФАБ-100 – в Севастополе были эвакуированы более 90 человек в разных районах города. Работы осложнялись тем, что в непосредственной близости к местам обнаружения находились зоны частной и многоквартирной жилой застройки. Тогда специалисты разрешили выполнить перевозку опасных предметов на спецполигон для уничтожения.
https://crimea.ria.ru/20220713/v-sevastopole-obezvredili-bombu-vozle-zhilykh-domov-1123833222.html
https://crimea.ria.ru/20220723/v-sevastopole-evakuirovali-pochti-90-chelovek-iz-za-naydennykh-aviabomb-1123936632.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войны

В Севастополе в частном секторе обнаружена бомба времен войны – взрывать ее будут на месте

10:53 16.08.2022
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в жилом районе обнаружена немецкая авиационная бомба SD-50 времен Великой Отечественной войны. Вывозить ее небезопасно – утилизировать боеприпас будут на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
"Бомба находится в зоне плотной частной застройки, вблизи объектов городской инфраструктуры. При этом состояние и тип ее взрывателя не позволяют выполнить перевозку", – пояснили в МЧС.
В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
13 июля, 16:35
В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
Информация об опасной находке в районе Качинского шоссе поступила оперативному дежурному накануне днем. Выехавшие на место пиротехники спецотряда чрезвычайного ведомства обследовали боеприпас и приняли решение уничтожить его "непосредственно на месте обнаружения".
В данный момент мероприятия по ликвидации ЧС продолжаются.
"Организована работа оперативного штаба, на месте задействована оперативная группа Главного управления МЧС России. … определен комплекс мер по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры", – сообщили в ведомстве.
В Севастополе в жилом районе нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
23 июля, 12:13
В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце июля из-за найденных авиабомб времен Великой Отечественной войны – SC-250 и советскую ФАБ-100 – в Севастополе были эвакуированы более 90 человек в разных районах города. Работы осложнялись тем, что в непосредственной близости к местам обнаружения находились зоны частной и многоквартирной жилой застройки. Тогда специалисты разрешили выполнить перевозку опасных предметов на спецполигон для уничтожения.
 
СевастопольПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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