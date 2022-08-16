В Севастополе в жилом районе обнаружена авиабомба времен войны
В Севастополе в частном секторе обнаружена бомба времен войны – взрывать ее будут на месте
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСотрудник МЧС
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в жилом районе обнаружена немецкая авиационная бомба SD-50 времен Великой Отечественной войны. Вывозить ее небезопасно – утилизировать боеприпас будут на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
"Бомба находится в зоне плотной частной застройки, вблизи объектов городской инфраструктуры. При этом состояние и тип ее взрывателя не позволяют выполнить перевозку", – пояснили в МЧС.
13 июля, 16:35В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
Информация об опасной находке в районе Качинского шоссе поступила оперативному дежурному накануне днем. Выехавшие на место пиротехники спецотряда чрезвычайного ведомства обследовали боеприпас и приняли решение уничтожить его "непосредственно на месте обнаружения".
В данный момент мероприятия по ликвидации ЧС продолжаются.
"Организована работа оперативного штаба, на месте задействована оперативная группа Главного управления МЧС России. … определен комплекс мер по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры", – сообщили в ведомстве.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце июля из-за найденных авиабомб времен Великой Отечественной войны – SC-250 и советскую ФАБ-100 – в Севастополе были эвакуированы более 90 человек в разных районах города. Работы осложнялись тем, что в непосредственной близости к местам обнаружения находились зоны частной и многоквартирной жилой застройки. Тогда специалисты разрешили выполнить перевозку опасных предметов на спецполигон для уничтожения.