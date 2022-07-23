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В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб
В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб - РИА Новости Крым, 23.07.2022
В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб
В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T12:13
2022-07-23T12:00
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Два взрывоопасных предмета были найдены накануне в разных районах города. Их идентифицировали как немецкую авиационную бомбу – SC-250 и советскую ФАБ-100. Работы осложнялись тем, что в непосредственной близости к местам обнаружения находились зоны частной и многоквартирной жилой застройки. В обоих случаях специалисты разрешили выполнить перевозку опасных предметов на спецполигон для уничтожения.Местность оцепили, автомобильное движение на окрестных дорогах приостановили, людей предупредили о необходимости временно покинуть районы.Мониторинг обстановки с воздуха специалисты МЧС России вели с помощью беспилотных летательных аппаратов. С соблюдением всех необходимых мер безопасности взрывоопасные предметы были погружены на борт спецавтомобиля и в сопровождении экипажа ГИБДД доставлены к месту уничтожения. Операция прошла в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре нет.
https://crimea.ria.ru/20220713/v-sevastopole-obezvredili-bombu-vozle-zhilykh-domov-1123833222.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия
В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб

В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб времен войны

12:13 23.07.2022
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе в жилом районе нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
В Севастополе в жилом районе нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
Два взрывоопасных предмета были найдены накануне в разных районах города. Их идентифицировали как немецкую авиационную бомбу – SC-250 и советскую ФАБ-100. Работы осложнялись тем, что в непосредственной близости к местам обнаружения находились зоны частной и многоквартирной жилой застройки. В обоих случаях специалисты разрешили выполнить перевозку опасных предметов на спецполигон для уничтожения.
В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
13 июля, 16:35
В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
Местность оцепили, автомобильное движение на окрестных дорогах приостановили, людей предупредили о необходимости временно покинуть районы.
"На автобусах они были доставлены в пункты временного размещения, развернутые на базе кинотеатров "Севастополь" и "Моряк. Всего были эвакуированы 41 человек, в том числе восемь детей, из поселка Дергачи, а также 47 человек, в том числе 12 детей, из окрестностей переулка Коробейников", - сообщили в ведомстве.
Мониторинг обстановки с воздуха специалисты МЧС России вели с помощью беспилотных летательных аппаратов. С соблюдением всех необходимых мер безопасности взрывоопасные предметы были погружены на борт спецавтомобиля и в сопровождении экипажа ГИБДД доставлены к месту уничтожения. Операция прошла в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре нет.
 
СевастопольПроисшествия
 
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