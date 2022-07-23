https://crimea.ria.ru/20220723/v-sevastopole-evakuirovali-pochti-90-chelovek-iz-za-naydennykh-aviabomb-1123936632.html

В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб

В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб - РИА Новости Крым, 23.07.2022

В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб

В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T12:13

2022-07-23T12:13

2022-07-23T12:00

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Два взрывоопасных предмета были найдены накануне в разных районах города. Их идентифицировали как немецкую авиационную бомбу – SC-250 и советскую ФАБ-100. Работы осложнялись тем, что в непосредственной близости к местам обнаружения находились зоны частной и многоквартирной жилой застройки. В обоих случаях специалисты разрешили выполнить перевозку опасных предметов на спецполигон для уничтожения.Местность оцепили, автомобильное движение на окрестных дорогах приостановили, людей предупредили о необходимости временно покинуть районы.Мониторинг обстановки с воздуха специалисты МЧС России вели с помощью беспилотных летательных аппаратов. С соблюдением всех необходимых мер безопасности взрывоопасные предметы были погружены на борт спецавтомобиля и в сопровождении экипажа ГИБДД доставлены к месту уничтожения. Операция прошла в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре нет.

https://crimea.ria.ru/20220713/v-sevastopole-obezvredili-bombu-vozle-zhilykh-domov-1123833222.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия