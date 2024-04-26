https://crimea.ria.ru/20240426/kak-izmenitsya-otnoshenie-ssha-k-briks-v-sluchae-pobedy-trampa---ekspert-1136886622.html

Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - эксперт

Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - эксперт - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - эксперт

В случае прихода к власти в США Дональда Трампа по итогам президентских выборов Америка не оставит попыток навредить странам БРИКС. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T19:06

2024-04-26T19:06

2024-04-26T19:06

радио "спутник в крыму"

брикс

мнения

политика

александр гусев

сша

в мире

дональд трамп

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111753/78/1117537807_0:186:1649:1114_1920x0_80_0_0_1ba2f6b0a368658dd1330b3ad2687a77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В случае прихода к власти в США Дональда Трампа по итогам президентских выборов Америка не оставит попыток навредить странам БРИКС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне агентство Bloomberg сообщило, что экономические советники экс-президента США Дональда Трампа, который намерен переизбраться на пост главы государства в 2024 году, обсуждают инструменты противодействия странам, которые отказываются от использования американского доллара.По мнению Гусева, к этому "нужно относиться достаточно серьезно" и быть готовыми. Хотя в самой тенденции, по мнению эксперта, нет ничего удивительного, поскольку республиканцы-трамписты совсем недавно – во время голосования в Конгрессе о помощи Украине – показали, на что способны и какие цели преследуют на самом деле.Эксперт считает, что они не проголосовали бы за помощь Киеву, если бы протрамповские республиканцы, которые заседают в конгрессе, не поддержали их. Поэтому ожидания тех экспертов, которые говорят, что придет Трамп и что-то изменится, ни на чем не основаны.Он подчеркнул, что сторонники Трампа не случайно именно сейчас говорят о необходимости бороться с теми, кто противится долларизации, и этот процесс будет только активизироваться, тем более с приходом Трампа к власти, поскольку речь идет об ослаблении США, чего он не захочет допустить.По его словам, если раньше США удавалось удерживать мир в своей власти благодаря доллару, то только "выкручивая руки" – шантажом, давлением и санкциями, – и эти методы не меняются, считает эксперт, но мир меняется. 2/3 экспортно-импортных расчетов России производится в национальных валютах. Страны БРИКС переходят постепенно на внутренние валюты. Кроме того, БРИКС расширился. Если до 2024 года была Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, то сейчас Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали с 1 января 2024 года полноценными членами БРИКС."То есть сегодня мы можем говорить, что в БРИКС 10 стран. И в рамках БРИКС, конечно, идет достаточно серьезное обсуждение вопросов, связанных с переходом на внутренние валюты", – сказал Гусев.Он также отметил, что Китай в составе БРИКС – серьезная страна, давить на которую США не удастся, как бы Америка ни старалась. Это доказывает, в частности, последний визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. Он же иллюстрирует отношение к США стран, которые выбирают вместе с Россией многополярный мир."Никакой красной дорожки, на которую рассчитывал Блинкен, в аэропорту не расстелили. А вот о красных линиях действительно министр иностранных дел Китая Ван И говорил. Наверное, красные линии в этой ситуации победили красные дорожки", – заключил эксперт.Китай предостерег США от пересечения "красных линий" >>Читайте также на РИА Новости Крым:Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван ИСевастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС БРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – экспертСирия в БРИКС: в МИД РФ оценили перспективу

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, мнения, политика, александр гусев, сша, в мире, дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden), экономика, доллар