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Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - эксперт - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - эксперт
Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - эксперт - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - эксперт
В случае прихода к власти в США Дональда Трампа по итогам президентских выборов Америка не оставит попыток навредить странам БРИКС. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T19:06
2024-04-26T19:06
радио "спутник в крыму"
брикс
мнения
политика
александр гусев
сша
в мире
дональд трамп
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В случае прихода к власти в США Дональда Трампа по итогам президентских выборов Америка не оставит попыток навредить странам БРИКС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне агентство Bloomberg сообщило, что экономические советники экс-президента США Дональда Трампа, который намерен переизбраться на пост главы государства в 2024 году, обсуждают инструменты противодействия странам, которые отказываются от использования американского доллара.По мнению Гусева, к этому "нужно относиться достаточно серьезно" и быть готовыми. Хотя в самой тенденции, по мнению эксперта, нет ничего удивительного, поскольку республиканцы-трамписты совсем недавно – во время голосования в Конгрессе о помощи Украине – показали, на что способны и какие цели преследуют на самом деле.Эксперт считает, что они не проголосовали бы за помощь Киеву, если бы протрамповские республиканцы, которые заседают в конгрессе, не поддержали их. Поэтому ожидания тех экспертов, которые говорят, что придет Трамп и что-то изменится, ни на чем не основаны.Он подчеркнул, что сторонники Трампа не случайно именно сейчас говорят о необходимости бороться с теми, кто противится долларизации, и этот процесс будет только активизироваться, тем более с приходом Трампа к власти, поскольку речь идет об ослаблении США, чего он не захочет допустить.По его словам, если раньше США удавалось удерживать мир в своей власти благодаря доллару, то только "выкручивая руки" – шантажом, давлением и санкциями, – и эти методы не меняются, считает эксперт, но мир меняется. 2/3 экспортно-импортных расчетов России производится в национальных валютах. Страны БРИКС переходят постепенно на внутренние валюты. Кроме того, БРИКС расширился. Если до 2024 года была Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, то сейчас Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали с 1 января 2024 года полноценными членами БРИКС."То есть сегодня мы можем говорить, что в БРИКС 10 стран. И в рамках БРИКС, конечно, идет достаточно серьезное обсуждение вопросов, связанных с переходом на внутренние валюты", – сказал Гусев.Он также отметил, что Китай в составе БРИКС – серьезная страна, давить на которую США не удастся, как бы Америка ни старалась. Это доказывает, в частности, последний визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. Он же иллюстрирует отношение к США стран, которые выбирают вместе с Россией многополярный мир."Никакой красной дорожки, на которую рассчитывал Блинкен, в аэропорту не расстелили. А вот о красных линиях действительно министр иностранных дел Китая Ван И говорил. Наверное, красные линии в этой ситуации победили красные дорожки", – заключил эксперт.Китай предостерег США от пересечения "красных линий" &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван ИСевастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС БРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – экспертСирия в БРИКС: в МИД РФ оценили перспективу
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4.7
96
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брикс, мнения, политика, александр гусев, сша, в мире, дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden), экономика, доллар
Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - эксперт

Отношение США к БРИКС в случае победы Трампа не изменится - эксперт

19:06 26.04.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДональд Трамп. Архивное фото
Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В случае прихода к власти в США Дональда Трампа по итогам президентских выборов Америка не оставит попыток навредить странам БРИКС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что экономические советники экс-президента США Дональда Трампа, который намерен переизбраться на пост главы государства в 2024 году, обсуждают инструменты противодействия странам, которые отказываются от использования американского доллара.
По мнению Гусева, к этому "нужно относиться достаточно серьезно" и быть готовыми. Хотя в самой тенденции, по мнению эксперта, нет ничего удивительного, поскольку республиканцы-трамписты совсем недавно – во время голосования в Конгрессе о помощи Украине – показали, на что способны и какие цели преследуют на самом деле.
Эксперт считает, что они не проголосовали бы за помощь Киеву, если бы протрамповские республиканцы, которые заседают в конгрессе, не поддержали их. Поэтому ожидания тех экспертов, которые говорят, что придет Трамп и что-то изменится, ни на чем не основаны.

"У меня на этот счет много скептицизма. Трамп такой же злодей, как и Байден, поэтому здесь не может быть двойного токования", – сказал Гусев.

Он подчеркнул, что сторонники Трампа не случайно именно сейчас говорят о необходимости бороться с теми, кто противится долларизации, и этот процесс будет только активизироваться, тем более с приходом Трампа к власти, поскольку речь идет об ослаблении США, чего он не захочет допустить.

"Гегемония США создавалась на протяжении почти 80 лет и была основана на позиции доллара как резервной мировой валюты, все это сейчас пошатнулось. Доллар теряет свое присутствие в торгово-экономических отношениях. А это - ослабление США", – считает Гусев.

По его словам, если раньше США удавалось удерживать мир в своей власти благодаря доллару, то только "выкручивая руки" – шантажом, давлением и санкциями, – и эти методы не меняются, считает эксперт, но мир меняется.
2/3 экспортно-импортных расчетов России производится в национальных валютах. Страны БРИКС переходят постепенно на внутренние валюты. Кроме того, БРИКС расширился. Если до 2024 года была Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, то сейчас Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали с 1 января 2024 года полноценными членами БРИКС.
"То есть сегодня мы можем говорить, что в БРИКС 10 стран. И в рамках БРИКС, конечно, идет достаточно серьезное обсуждение вопросов, связанных с переходом на внутренние валюты", – сказал Гусев.
Он также отметил, что Китай в составе БРИКС – серьезная страна, давить на которую США не удастся, как бы Америка ни старалась. Это доказывает, в частности, последний визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. Он же иллюстрирует отношение к США стран, которые выбирают вместе с Россией многополярный мир.
"Никакой красной дорожки, на которую рассчитывал Блинкен, в аэропорту не расстелили. А вот о красных линиях действительно министр иностранных дел Китая Ван И говорил. Наверное, красные линии в этой ситуации победили красные дорожки", – заключил эксперт.
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